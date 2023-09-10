الرياضة رسميًا.. برسيبوليس يسعى لرفع العقوبة الآسيوية أمام النصر

البلاد- هاني البشر

أكد بولادجر نائب وزير الرياضة الإیراني، إجراء مشاورات مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم؛ لرفع العقوبة الموقعة على نادي بيرسيبوليس أمام النصر، وهي اللعب بدون جمهور. ومن المقرر أن يحل النصر ضيفًا على نظيره بيرسيبوليس الإيراني على استاد آزادي، في تمام التاسعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر الجاري، في إطار منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة بدور المجموعات للبطولة الآسيوية 2023. وقال نائب وزير الرياضة الإيراني: ” نحاول إقامة مباراة بيرسيبوليس ضد النصر بحضور الجماهیر في دوري أبطال آسیا”. یذکر أن، نادي بيرسيبوليس محروم من جماهيره أمام نادي النصر، بسبب العقوبة الموقعة على النادي الإيراني. وتعود تفاصيل العقوبة على فريق بيرسبوليس الذي نشر صورة في موقع التواصل الاجتماعي “الانستغرام” الرسمي عام 2021 قبل مواجهة غوا الهندي وكتب فيها” عازمون على احتلال الهند مجدداً كما فعل الجيش الإيراني قبل 282 عامًا ولكن عن طريق الكرة؛ ليتقدم الاتحاد الهندي لكرة القدم بشكوى رسمية ضد إدارة نادي بيرسبوليس الإيراني؛ ليصدر بعدها الاتحاد الآسيوي عقوبة على بيرسبوليس بالحرمان مباراة واحدة على أرضة بدون جمهور ، وفي 28/5/2021 تم إلزامه بلعب مباراة على أرضه بدون جمهور، ثم لعب دور 16 خارج أرضه، ودور الثمانية بنظام التجمع ثم استأنفضد العقوبة، وصدر قرار في 29-9-2021 برفض الاستئناف وتثبيت العقوبة. وفي نسخة 2022 لم يشارك الفريق الإيراني لتكون مباراة النصر وبيرسبوليس في طهران بدون جمهور تنفيذاً للعقوبة، ويطمح بيرسبوليس الإيراني حاليا في إقناع الاتحاد الهندي ونادي جوا لدفع غرامة مالية بدلا من منع الجماهير قبل انطلاق منافسات البطولة الاسيوية أمام النصر السعودي،

من جهة أخرى، يرغب نادي النصر في الثأر من منافسه بيرسيبوليس، بعد المواجهة التي جمعت بين الفريقين على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد القطري، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2020، وانتهى اللقاء المذكور بالتعادل 1-1 ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي شهدت فوز المنافس الإيراني، وصعوده إلى النهائي.