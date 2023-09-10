انطلاق “سيتي سكيب العالمي” في الرياض.. 155 مليار ريال فرص “استثمر في السعودية”

البلاد – الرياض

تنطلق اليوم الأحد فعايات معرض سيتي سكيب العالمي في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات “ملهم” وتستمر أربعة أيام، وسط مشاركة من كبرى الشركات العالمية والمحلية، بهدف استعراض الفرص الاستثمارية النوعية في القطاع العقاري والتنمية الحضرية وسلاسل القيم الداعمة للقطاع ومواكبة التطورات المستقبلية.

يمثل المعرض فعالية عالمية لاستعراض مستجدات التطور والاستثمار العقاري عالمياً، ويضم أصحاب الرؤى من حول العالم وفرصة لالتقاء خبراء القطاع والمستثمرين والاستشاريين والمهتمين، لمناقشة ومتابعة آخر تطورات القطاع العقاري، وإقامة شراكات جديدة على المستوى المحلي، والإقليمي، والعالمي، ويتيح فرصة فريدة لاستعراض أحدث التطورات والمبادرات التي تترجم رؤية جديدة ومتقدمة للمستقبل في مجال العقارات والسكن. وتستعرض وزارة الاستثمار خلال مشاركتها تحت مظلة “استثمر في السعودية” ، التسهيلات والخدمات التي تقدمها للمستثمرين بما يعكس التوجه الطموح نحو الانفتاح الاقتصادي لجذب وتطوير الاستثمارات وتسهيل وصول الباحثين عن فرص استثمارية نوعية في المملكة، إضافةً إلى توطيد علاقاتها مع المستثمرين الحاليين والمحتملين في القطاع.

ويتيح القطاع المزيد من الفرص النوعية للمستثمرين من خلال المنصة ، والتي بلغت أكثر من 60 فرصة استثمارية بقيمة تقديرية تتجاوز 155 مليار ريال سعودي وتدعم تلك الفرص مستهدفات رؤية المملكة 2030 في زيادة مساهمة القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي في الاقتصاد السعودية والإستراتيجية الوطنية للاستثمار التي تستهدف 12.4 ترليون ريال تراكمي إلى عام 2030.

كما تسلط الوزارة الضوء على الفرص الاستثمارية النوعية للقطاعات التنافسية في مختلف مناطق المملكة والخدمات المقدمة للمستثمرين وتعزيز استدامة الاستثمار في القطاع، بما يتيح للمستثمرين التعرف على المزيد من فرص عقد الشراكات مع المستثمرين المحليين، وفرص الاستثمارات المتاحة. أيضا تُعد شركة “روشن” المطور العقاري الوطني الرائد والأكثر موثوقية في المملكة وأحد المشاريع الكبرى المملوكة لصندوق الاسثمارات العامة، الشريك المؤسس للنسخة الافتتاحية من معرض “سيتي سكيب العالمي” لتسليط الضوء على “مسكن المستقبل”.

من جهتها كشفت الشركة الوطنية للإسكان عن إطلاق مشاريع جديدة في عددٍ من الضواحي السكنية التي تطورها بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي بالتزامن مع افتتاح معرض سيتي سكيب العالمي الذي يأتي برعاية من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.