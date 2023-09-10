اتفاقيات لتوفير السكن والدعم للأسر الأشد حاجة

البلاد : متابعات

شهد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، ومعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم توقيع برنامج الإسكان التنموي اتفاقية شراكة ثلاثية مع مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن” والمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام “إخاء”، وذلك على هامش أعمال اليوم الأول لمعرض “سيتي سكيب” العالمي الذي تستضيفه العاصمة الرياض خلال الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر 2023.

وتهدف الاتفاقية إلى التعاون في توفير أكثر من 1000 وحدة سكنية للأسر السعودية الأشد حاجة والمستحقين للدعم السكني في مختلف مناطق المملكة.