الإقتصاد

اتفاقيات لتوفير السكن والدعم للأسر الأشد حاجة

صحيفة البلادaccess_time25 / صفر / 1445 هـ      10 سبتمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

شهد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، ومعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم توقيع برنامج الإسكان التنموي اتفاقية شراكة ثلاثية مع مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن” والمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام “إخاء”، وذلك على هامش أعمال اليوم الأول لمعرض “سيتي سكيب” العالمي الذي تستضيفه العاصمة الرياض خلال الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر 2023.

وتهدف الاتفاقية إلى التعاون في توفير أكثر من 1000 وحدة سكنية للأسر السعودية الأشد حاجة والمستحقين للدعم السكني في مختلف مناطق المملكة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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