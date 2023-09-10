الرياضة

أخضر الجوجيتسو” للسيدات يتوج بـ 3 ميداليات آسيوية

صحيفة البلادaccess_time25 / صفر / 1445 هـ      10 سبتمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة
حققت بطلات المنتخب السعودي للجوجيتسو 3 ميداليات في بطولة آسيا المفتوحة المنظمة من قبل AJP، التي أُقيمت في دبي خلال الفترة من 7-9 سبتمبر 2023.

فقد توّجت العنود التميمي خلال البطولة بذهبية وزن -55 KG، فيما حصلت نجاة الغامدي على فضية وزن -49 KG ونورة الدخيل على فضية وزن -62 KG.

يُذكر أن لاعبات المنتخب السعودي للجوجيتسو يتدربن تحت إشراف بطلة العالم السابقة، البلجيكية أمل مجاهد التي بشّرت بظهور لاعبات سعوديات قادرات على المنافسة قارياً مستقبلًا.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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