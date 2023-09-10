الرياضة أخضر الجوجيتسو” للسيدات يتوج بـ 3 ميداليات آسيوية

البلاد- جدة

حققت بطلات المنتخب السعودي للجوجيتسو 3 ميداليات في بطولة آسيا المفتوحة المنظمة من قبل AJP، التي أُقيمت في دبي خلال الفترة من 7-9 سبتمبر 2023. فقد توّجت العنود التميمي خلال البطولة بذهبية وزن -55 KG، فيما حصلت نجاة الغامدي على فضية وزن -49 KG ونورة الدخيل على فضية وزن -62 KG. يُذكر أن لاعبات المنتخب السعودي للجوجيتسو يتدربن تحت إشراف بطلة العالم السابقة، البلجيكية أمل مجاهد التي بشّرت بظهور لاعبات سعوديات قادرات على المنافسة قارياً مستقبلًا.