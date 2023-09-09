ولي العهد يشارك في اجتماع الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار والممر الاقتصادي

البلاد : واس

شارك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اليوم السبت في اجتماع الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار والممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا المنعقد في مدينة نيودلهي بجمهورية الهند.