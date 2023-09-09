البلاد : واس
شارك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اليوم السبت في اجتماع الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار والممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا المنعقد في مدينة نيودلهي بجمهورية الهند.
#ولي_العهد يشارك في اجتماع الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار والممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا المنعقد في مدينة نيودلهي بجمهورية الهند.https://t.co/mPiWMeBZLb
#ولي_العهد_في_قمة_العشرين pic.twitter.com/IOu2uTn7lu
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) September 9, 2023