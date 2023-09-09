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ولي العهد يشارك في اجتماع الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار والممر الاقتصادي

صحيفة البلادaccess_time24 / صفر / 1445 هـ       9 سبتمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : واس

شارك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اليوم السبت في اجتماع الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار والممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا المنعقد في مدينة نيودلهي بجمهورية الهند.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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