الرياضة وزارة الرياضة تشارك بجناح خاص بالتزامن مع مشاركة المملكة في قمة” العشرين” بالهند

البلاد- جدة تشارك وزارة الرياضة بجناح خاص، بالتزامن مع مشاركة المملكة في قمة دول العشرين، التي تحتضنها العاصمة الهندية نيودلهي، خلال الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر الجاري. ويستقبل جناح الوزارة الزوار والضيوف في “واحة الإعلام”، التي تقيمها وزارة الإعلام على مدار ثلاثة أيام، في الفترة من 9 إلى 11 من الشهر الجاري، بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية والخاصة. ويحوي الجناح أقساماً عدة، تستعرض الفعاليات العالمية التي استضافتها المملكة خلال الفترة الماضية، إلى جانب قسم يستعرض الاستضافات الرياضية المقبلة، والمتمثلة بكأس آسيا 2027، ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية “تروجينا 2029″، إضافةً إلى قسمٍ يحتوي على فعاليات الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، ومبادرة الملاعب الرقمية، علاوة على قسم آخر يختص بالاستثمار الرياضي، ودوره الفعال في المساهمة بنمو الاقتصاد المحلي عامة والرياضي خاصة. وتأتي إقامة هذا الجناح؛ بهدف إبراز الدور التنموي الذي حققه القطاع الرياضي في المملكة، خلال الفترة الماضية، واستعراض تأثير هذا التطور على ارتفاع نسبة الممارسين للرياضة؛ تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030، إلى جانب طرح جوانب متعددة في الاستثمار الرياضي، ومشاركة القطاع الخاص والمستثمرين.