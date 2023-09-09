نيمار يحطّم رقم بيليه ويصبح الهدّاف التاريخي للبرازيل

حطّم نيمار جونيور رقم الأسطورة بيليه، وأصبح الهدّاف التاريخي لمنتخب البرازيل بعد أن سجّل ثنائية في الفوز على بوليفا (5-1) بتصفيات كأس العالم 2026.

وقاد نجم الهلال السعودي الجديد، نيمار، منتخب بلاده إلى فوز كاسح داخل قواعده، لحساب الجولة الأولى من تصفيات مونديال أمريكا وكندا والمكسيك.



ثنائية نيمار أمام بوليفيا جعلته ينفرد بالرقم القياسي لأكبر هدّاف في تاريخ منتخب البرازيل بواقع 79 هدفًا، حيث فض الشراكة مع بيليه صاحب (77 هدفًا).



وقال نيمار على هامش تكريمه من الاتحاد البرازيلي: “لم أكن أتوقع أن أكسر الرقم القياسي، وهذا لا يعني أنني أفضل من بيليه أو أي أسطورة أخرى”.

وسجّل بيليه – الذي رحل في ديسمبر الماضي- 77 هدفًا مع منتخب البرازيل من 92 مباراة، في حين استغرق الأمر من نيمار 125 مباراة لكسر الرقم.



شاهد ثنائية نيمار ضد بوليفيا