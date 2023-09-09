نجم السلة العالمي ” ليبرون جيمس” يشارك المواهب السعودية الشابة تدريباتهم في الرياض

🏀📽️ نجم كرة السلة العالمي والهداف التاريخي لدوري NBA 'ليبرون جيمس' يشارك عدداً من لاعبي المنتخبات السعودية في حصتين تدريبيتين خلال زيارته الأولى إلى المملكة @KingJames | @SBFKSA pic.twitter.com/wuwTfARGcr

— وزارة الرياضة (@gsaksa) September 8, 2023