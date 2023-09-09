الرياضة نادي الرياض يتوج ببطولة المملكة لألعاب القوى للصم

البلاد- الطائف حقق نادي الرياض للصم المركز الأول في بطولة المملكة لألعاب القوى، التي نظمها الاتحاد السعودي لرياضة الصم على مضمار مدينة الملك فهد بالحوية بمدينة الطائف، بمشاركة 9 أندية ومراكز من مراكز الصم في المملكة على مدى يومين واختتمت اليوم السبت. وتسلم لاعبو نادي الرياض للصم كأس المركز الأول من رئيس الاتحاد الدكتور سعيد القحطاني، الذي توج أصحاب المراكز الأولى في البطولة، وجاء نادي الرياض في صدارة الترتيب العام بعد أن حقق لاعبوه 10 ميداليات بواقع ” 4 ذهبيات ومثلها فضية وميداليتين برونزيتين”. فيما حل نادي جدة للصم في المركز الثاني بعد أن حقق لاعبوه 10 ميداليات بواقع” 4 ذهبيات و4 ميداليات فضة واثنتين برونز”، وجاء مركز القطيف ثالثا في الترتيب العام بعد أن حقق لاعبوه 8 ميداليات بواقع “ميدالية ذهبية وميداليتين فضيتين وخمس ميداليات برونز”.