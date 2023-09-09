المرأه صحة و عافية

طريقة عمل مكرونة بالبينك صوص والجمبري

نيفين عباسaccess_time24 / صفر / 1445 هـ       9 سبتمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

يحتوى الجمبرى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والعدوى

المقادير اللازمة
مكرونة بيني أو أقلام مسلوقة مع الإحتفاظ بنصف كوب من ماء سلق المكرونة
نصف كيلو جمبري منظف ومقشر
كوب كريمة طهي
ملعقة كبيرة صلصة
ملح وفلفل
نصف ملعقة صغيرة بابريكا
ملعقة صغيرة سكر
ملعقة صغيرة ثوم مفروم ناعم
ملعقة صغيرة اعشاب ايطالية
زبدة
بصل محمر للتقديم اختياري

طريقة العمل
يشوح الثوم في الزبدة مع السكر والملح
يضاف له الجمبري والفلفل الاسود والبابريكا والاعشاب الايطالية
يقلب حتي يتغير لون الجمبري
يضاف له الصلصة وماء سلق المكرونة ويترك يغلي
يضاف لهم الكريمة وتقلب حتي تغلي
تضاف لهم المكرونة وتقلب حتي تمتزج المكونات ونحصل علي صوص ثقيل
تغرف وتقدم ساخنة مزينة بالبصل

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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