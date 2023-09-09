طريقة عمل مكرونة بالبينك صوص والجمبري

يحتوى الجمبرى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والعدوى

المقادير اللازمة

مكرونة بيني أو أقلام مسلوقة مع الإحتفاظ بنصف كوب من ماء سلق المكرونة

نصف كيلو جمبري منظف ومقشر

كوب كريمة طهي

ملعقة كبيرة صلصة

ملح وفلفل

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة سكر

ملعقة صغيرة ثوم مفروم ناعم

ملعقة صغيرة اعشاب ايطالية

زبدة

بصل محمر للتقديم اختياري

طريقة العمل

يشوح الثوم في الزبدة مع السكر والملح

يضاف له الجمبري والفلفل الاسود والبابريكا والاعشاب الايطالية

يقلب حتي يتغير لون الجمبري

يضاف له الصلصة وماء سلق المكرونة ويترك يغلي

يضاف لهم الكريمة وتقلب حتي تغلي

تضاف لهم المكرونة وتقلب حتي تمتزج المكونات ونحصل علي صوص ثقيل

تغرف وتقدم ساخنة مزينة بالبصل