طريقة عمل ريش اللحم المشوية بالسمسم والصويا صوص

اللحوم هي مصدر قوي للحديد إذ تحتوي على بروتينات و كميات من الكرياتين ومعادن مثل الزنك والفوسفور وفيتامينات منها فيتامين ب1 وفيتامين ب2

المقادير اللازمة

كيلو لحم ريش

ملح وفلفل

ربع كوب صويا صوص

ملعقة كبيرة عسل ابيض

ملعقة كبيرة بودرة بصل

ربع كوب سمسم

زيت زيتون وزبدة

طريقة العمل

يقلب زيت الزيتون والزبدة مع العسل والملح والفلفل وبودرة البصل

يتبل اللحم بالمزيج وينقع ساعة

يشوي علي الجريل حتي يصبح ذهبي

ثم يضاف له وهو علي الجريل الصويا صوص ويترك حتي يتكرمل

يرفع اللحم ويضاف له السمسم ويقلب حتي يتغطي به

ثم يقدم مع التبولة او بحسب الرغبة