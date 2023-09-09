المرأه صحة و عافية

طريقة عمل ريش اللحم المشوية بالسمسم والصويا صوص

نيفين عباسaccess_time24 / صفر / 1445 هـ       9 سبتمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

اللحوم هي مصدر قوي للحديد إذ تحتوي على بروتينات و كميات من الكرياتين ومعادن مثل الزنك والفوسفور وفيتامينات منها فيتامين ب1 وفيتامين ب2

المقادير اللازمة
كيلو لحم ريش
ملح وفلفل
ربع كوب صويا صوص
ملعقة كبيرة عسل ابيض
ملعقة كبيرة بودرة بصل
ربع كوب سمسم
زيت زيتون وزبدة

طريقة العمل
يقلب زيت الزيتون والزبدة مع العسل والملح والفلفل وبودرة البصل
يتبل اللحم بالمزيج وينقع ساعة
يشوي علي الجريل حتي يصبح ذهبي
ثم يضاف له وهو علي الجريل الصويا صوص ويترك حتي يتكرمل
يرفع اللحم ويضاف له السمسم ويقلب حتي يتغطي به
ثم يقدم مع التبولة او بحسب الرغبة

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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