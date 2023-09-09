طريقة عمل رول صدر الديك الرومي بحشو المشمش والمكسرات

يساعد تناول لحم الديك الرومي على رفع طاقة ونشاط الجسم وحيويته وذلك لاحتوائه على عنصر النياسين وفيتامين ب

كما أنه يعالج الاكتئاب ويساعد في تخفيض نسبة الكولسترول في الدم لأنه يحتوي على الأحماض الأمينيّة التي تساعد على ذلك

المقادير اللازمة

صدر ديك رومي كامل بدون جلد وعظم

ملح بحري وفلفل إسود مجروشين

زعتر طازج

زبدة بدرجة حرارة الغرفة

نصف كوب فتات خبز

نصف كوب مشمش مجفف مفروم

كوب مكسرات مفرومة او من الممكن استخدام جوز مطحون

ملعقة صغيرة عسل نحل

ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة

طريقة العمل

تقلب الزبدة مع البابريكا والملح والفلفل والزعتر والعسل

نقوم بفتح صدر الديك الرومي ودقه بين ورقتين زبدة بواسطة مطرقة المطبخ حتي نحصل علي صدر الديك متساويً لسهولة لفه

يدهن من الجانبين بالزبدة بالتوابل والعسل

يقلب المشمش مع المكسرات وفتات الخبز وقليل من الملح والفلفل

يحشي طرف لحم الديك بالحشوة ويلف بحرص

ثم يغلق بواسطة الخيط لإحكام لفه

ينقل علي رف سلكي داخل صينية بها ورق غار وماء وحبة بصل مقطعة

يغطي بورق الألمونيوم ويوضع في الفرن ساعتين او حتي تمام النضج

قبل خروجه من الفرن بنصف ساعة نقوم برفع الورق حتي يتحمر ونحصل علي لون ذهبي

يرفع من الصينية ويترك ليبرد قليلاً

ثم يقطع ويقدم