الأخضر يخسر وديته الأولى أمام كوستاريكا في نيوكاسل

البلاد- جدة
خسر منتخبنا السعودي أمام نظيره الكوستاريكي، مساء الجمعة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الودي الذي جمع المنتخبين على أرض ملعب جيمس بارك بمدينة نيوكاسل الإنجليزية ضمن معسكر الأخضر الإعدادي؛ تحضيرا لكأس أمم آسيا 2023 في قطر.
سجل فرانسيسكو كالفو الهدف الأول لمنتخب كوستاريكا في الدقيقة 12، ثم أضاف اللاعب مانفريد أوغالدي الهدف الثاني لمنتخب كوستاريكا في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول.
وفي الدقيقة 59، قرر مدرب المنتخب مانشيني الدفع باللاعب عبدالله الحمدان بدلا من زميله عبدالرحمن غريب.
وتمكن المدافع علي البليهي من تسجيل هدف تقليص الفارق للمنتخب السعودي في الدقيقة 68، مستغلا عرضية حولها برأسه لداخل الشباك. بعدها سجل اللاعب راندال ليال الهدف الثالث لمنتخب كوستاريكا في الدقيقة 89.
وكان الأخضر، الذي يخوض معسكرًا إعداديًّا في نيوكاسل، وصل إليها الأحد الماضي، وبدأ تدريباته الاثنين، بمشاركة 26 لاعبًا.
ويعد معسكر الأخضر في نيوكاسل هو ثاني محطات برنامج الإعداد لمنافسات كأس آسيا، التي تستضيفها قطر مطلع العام المقبل.
وخاض الأخضر معسكرا أواخر مارس الماضي، حيث واجه المنتخب نظيريه الفنزويلي والبوليفي، في جدة.