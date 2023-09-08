” فيوري وأنجانو” يعلنان التحدي قبل نزال“ أشرس رجل” بموسم الرياض

البلاد- الرياض
عينٌ على لندن وأخرى على الرياض.. هكذا كان حال الملايين من محبي وعشاق النزالات، وهم يتابعون مُجريات المؤتمر الصحافي الخاص بإعلان التحدي الأهم في تاريخ النزالات “ أشرس رجل على وجه الأرض”، الذي سيجمع بين تايسون فيوري بطل العالم للملاكمة للوزن الثقيل، وفرانسيس أنجانو البطل السابق في بطولة القتال النهائي (UFC) للوزن الثقيل في مواجهة مُرتقبة في افتتاح موسم الرياض بنسخته الرابعة في 28 أكتوبر المقبل.
والتقى الملاكمان العالميان وجهًا لوجه في أوترنت بلندن خلال مؤتمر صحافي مكتظ بالمُعجبين والمهتمين بهذه الرياضة العالمية، في حدث حظي بمُشاهدة الآلاف من خلال البث المباشر عبر الإنترنت في إطار تحضيرهما للدخول إلى الحلبة لخوض النزال الشهر المقبل في فعالية تمثّل بداية موسم الرياض لهذا العام الذي يُعد إحدى أكبر الفعاليات الترفيهية على مستوى العالم والذي يُرحّب بزواره من جميع أنحاء العالم.
وسيُقام النزال وفقًا لقواعد الملاكمة الاحترافية، حيث يتطلّع فيوري إلى الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم الذي يمتد إلى 34 نزالا على مدى 14 عامًا. بينما يُشارك خصمه أنجانو، الذي غادر بطولة القتال النهائي في يناير 2023م بعد 10 أعوام أمضاها كبطل للوزن الثقيل، في ظهوره الأول في حلبة الملاكمة وهو يحمل حاليًا الرقم القياسي لــ”أقوى لكمة على مستوى العالم”.