الرياضة

رباعو آسيا يسيطرون على منافسات الرجال في بطولة العالم لرفع الأثقال بالرياض

صحيفة البلادaccess_time23 / صفر / 1445 هـ       8 سبتمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- الرياض
انتزع الرباع الصيني ” لي جون شين” الميداليات الذهبية الثلاث لمسابقة وزن 67 كجم التي أقيمت أمس الخميس ضمن منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال.

وفاز الصيني “شين” بالذهبيات، بعد أن رفع 153 كجم في الخطف، و180 كجم في النتر برصيد 333 نقطة.

وخطف الرباع الأندونيسي “يولي إيروان” ميداليتين فضيتين لذات الوزن، برفعه 146 كجم في الخطف، والمجموع 321 نقطة.

ونال الأرميني “جور ساكيان” برونزية الخطف (67 كجم) برفعه 142 كجم، وبرونزية المجموع برصيد 312 نقطة.

وفاز الكولومبي “أنطونيو ماسكيرا” بفضية النتر برفعه 176 كجم، وخطف الكوري “لي سون يو” بالبرونزية برفعه 176 كجم.

37 ربّاعاً وربّاعة في 3 فئات

يخوض 37 رباعاً ورباعة منافسات اليوم الجمعة، وتقتصر المنافسات على وزنين وثلاث فئات.

حيث تنطلق المنافسة الأولى لوزن 73 كجم فئة (D) عند الساعة 2.00 ظهراً بمشاركة 14 رباعاً، تليها منافسات وزن 59 كجم فئة (B) الساعة 4.30 عصراً بمشاركة 11 رباعة، على أن تقام مسابقة فئة (A) لنفس الوزن عند الساعة 7.00 مساءً بتواجد 12 رباعة.

لجان الاتحاد الدولي تجتمع بالرياض

تعقد لجنة اللاعبين التابعة للاتحاد الدولي لرفع الأثقال، أولى اجتماعاتها بمدينة الرياض وذلك عند العاشرة من صباح اليوم الجمعة، لمناقشة مستويات اللاعبين التي تم تقديمها حتى الآن في البطولة.

وتعقد في نفس التوقيت، لجنة التطوير والتعليم، اجتماعاً لمناقشة أهم مستجدات مشاركة الاتحاد الدولي في تطوير التعليم الرياضي في مختلف دول العالم.

الفنية تستبعد ربّاعتين

استبعدت اللجنة الفنية في بطولة العالم لرفع الأثقال- ولأول مرة في تاريخ الاتحاد الدولي- ربّاعتين من البطولة بسبب زيادة 250 جراما عن الوزن المحدد في كل فئة.

وأوضح الحكم السعودي الدولي ياسر المسعود عضو اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لرفع الأثقال أن زيادة الـ250 جراما التي أقرها الاتحاد الدولي لرفع الأثقال تتمثل في وزن اللباس التقديري لكل ربّاع أو ربّاعة، مشيراً إلى أن وقت الميزان يسبق بداية المنافسة بساعتين.

وتطرق المسعود إلى المهام التي تقوم بها اللجنة الفنية في البطولة بالتأكد من جاهزية أرضية المنافسة والبار والأوزان، والتأكد من وجود الحكم في منطقة الإحماء، وارتفاع المنصة الخاصة بالرباعين وغيرها من المهام.

أبطال أولمبيون في فئات غير متوقعة

حملت بطولة الرياض العالمية، الكثير من المفاجآت، حيث شهدت مسابقة وزن 67 كجم (فئة B) تواجد البطل الأندونيسي (يولي إيروان) صاحب الأربع ميداليات متنوعة في أربع دورات أولمبية منذ أولمبياد بكين 2008م وحتى طوكيو 2021م.

ومن المفارقات العجيبة التي قدمتها البطولة، وجود الأولمبية والحائزة على ميدالية ذهبية في الدورات الأولمبية لاعبة منتخب الصين – تايبيه “شون كون” في منافسات فئة (C) لوزن 59 كجم، الأمر الذي يعني وجود منافسين وأبطال عالميين في البطولة الحالية.

 

السفير الصيني يحضر للمرة الثانية

أصر سفير الصين تايبيه لدى السعودية السيد “شنج بنج” التواجد والحضور لمنافسات بطولة العالم لرفع الأثقال للكبار للمرة الثانية على التوالي؛ للاستمتاع بأجواء المنافسة والإثارة بين الرياضيين في رابع أيام البطولة، وقال: ” حينما حضرت في اليوم الأول وجدت الإثارة والندية في تحطيم الأرقام القياسية واستمتعت بالأجواء الرياضية وتحمست كثيراً للحضور للمرة الثانية حيث كانت المنافسة أقوى، ولن أتردد في التواجد اليوم وغداً وحتى نهاية آخر يوم من البطولة “. وأضاف:” البطولة مميزة من كل النواحي، والإجبارية التي تقام لأول مرة؛ من أجل التأهل إلى أولمبياد باريس زادها جمالاً، وأتوقع أن تكون هناك أرقام قياسية جديدة ومنافسة شرسة”.

نجاح جديد للسعوديين في بطولة العالم

استغل الألماني ستفيان فوكس نائب رئيس منظمة سبورت أكورد للألعاب العالمية للفنون القتالية وجود اجتماعات متواصلة في الرياض، قبل تنظيم دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية في أكتوبر القادم بالتوجه فوراً إلى مجمع الأمير فيصل بن فهد بالمجمع الأولمبي بصالة وزارة الرياضة؛ لحضور منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال للكبار، وقال: ” وجدت بعض الوقت بين الاجتماعات قبل السفر، وذهبت لحضور منافسات البطولة بعد أن سمعت من بعض الأصدقاء عن مدى قوتها والاهتمام الواسع والتنظيم المميز، ووجدت أكثر من ذلك على أرض الواقع وهذا ليس غريباً على السعوديين”.

وأضاف: “عرفت أن 2500 رياضي ورياضية يشاركون في البطولة، وهذا رقم كبير في الاستضافة، ويصعب على بعض الدول أن تعمل ذلك، لكن السعودية تواصل النجاح باحتضان أقوى البطولات العالمية”.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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