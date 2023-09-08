رباعو آسيا يسيطرون على منافسات الرجال في بطولة العالم لرفع الأثقال بالرياض

البلاد- الرياض
انتزع الرباع الصيني ” لي جون شين” الميداليات الذهبية الثلاث لمسابقة وزن 67 كجم التي أقيمت أمس الخميس ضمن منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال.
وفاز الصيني “شين” بالذهبيات، بعد أن رفع 153 كجم في الخطف، و180 كجم في النتر برصيد 333 نقطة.
وخطف الرباع الأندونيسي “يولي إيروان” ميداليتين فضيتين لذات الوزن، برفعه 146 كجم في الخطف، والمجموع 321 نقطة.
ونال الأرميني “جور ساكيان” برونزية الخطف (67 كجم) برفعه 142 كجم، وبرونزية المجموع برصيد 312 نقطة.
وفاز الكولومبي “أنطونيو ماسكيرا” بفضية النتر برفعه 176 كجم، وخطف الكوري “لي سون يو” بالبرونزية برفعه 176 كجم.
37 ربّاعاً وربّاعة في 3 فئات
يخوض 37 رباعاً ورباعة منافسات اليوم الجمعة، وتقتصر المنافسات على وزنين وثلاث فئات.
حيث تنطلق المنافسة الأولى لوزن 73 كجم فئة (D) عند الساعة 2.00 ظهراً بمشاركة 14 رباعاً، تليها منافسات وزن 59 كجم فئة (B) الساعة 4.30 عصراً بمشاركة 11 رباعة، على أن تقام مسابقة فئة (A) لنفس الوزن عند الساعة 7.00 مساءً بتواجد 12 رباعة.
لجان الاتحاد الدولي تجتمع بالرياض
تعقد لجنة اللاعبين التابعة للاتحاد الدولي لرفع الأثقال، أولى اجتماعاتها بمدينة الرياض وذلك عند العاشرة من صباح اليوم الجمعة، لمناقشة مستويات اللاعبين التي تم تقديمها حتى الآن في البطولة.
وتعقد في نفس التوقيت، لجنة التطوير والتعليم، اجتماعاً لمناقشة أهم مستجدات مشاركة الاتحاد الدولي في تطوير التعليم الرياضي في مختلف دول العالم.
الفنية تستبعد ربّاعتين
استبعدت اللجنة الفنية في بطولة العالم لرفع الأثقال- ولأول مرة في تاريخ الاتحاد الدولي- ربّاعتين من البطولة بسبب زيادة 250 جراما عن الوزن المحدد في كل فئة.
وأوضح الحكم السعودي الدولي ياسر المسعود عضو اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لرفع الأثقال أن زيادة الـ250 جراما التي أقرها الاتحاد الدولي لرفع الأثقال تتمثل في وزن اللباس التقديري لكل ربّاع أو ربّاعة، مشيراً إلى أن وقت الميزان يسبق بداية المنافسة بساعتين.
وتطرق المسعود إلى المهام التي تقوم بها اللجنة الفنية في البطولة بالتأكد من جاهزية أرضية المنافسة والبار والأوزان، والتأكد من وجود الحكم في منطقة الإحماء، وارتفاع المنصة الخاصة بالرباعين وغيرها من المهام.
أبطال أولمبيون في فئات غير متوقعة
حملت بطولة الرياض العالمية، الكثير من المفاجآت، حيث شهدت مسابقة وزن 67 كجم (فئة B) تواجد البطل الأندونيسي (يولي إيروان) صاحب الأربع ميداليات متنوعة في أربع دورات أولمبية منذ أولمبياد بكين 2008م وحتى طوكيو 2021م.
ومن المفارقات العجيبة التي قدمتها البطولة، وجود الأولمبية والحائزة على ميدالية ذهبية في الدورات الأولمبية لاعبة منتخب الصين – تايبيه “شون كون” في منافسات فئة (C) لوزن 59 كجم، الأمر الذي يعني وجود منافسين وأبطال عالميين في البطولة الحالية.