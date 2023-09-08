رئيس مجلس الشورى يبدأ زيارة رسمية إلى الأردن

الرياض : البلاد

يبدأ رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ اليوم، زيارة رسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على رأسٍ وفدٍ من المجلس، وذلك تلبيةً لدعوةٍ رسميةٍ تلقاها من معالي رئيس مجلس النواب بالمملكة الأردنية الهاشمية أحمد بن محمد الصفدي.

ونوه معالي رئيس مجلس الشورى، بما تتميز به العلاقات الأخوية بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة, واصفاً هذه العلاقات بالمتأصلة والوطيدة والتي تتسم بعُمقٍ إستراتيجي وتاريخي مُتميز، مُشيراً إلى ما تشهده العلاقات من تطور وتقدمٍ فاعلٍ في مختلف المجالات في ظل دعمٍ متواصل ورعايةٍ من قيادتي البلدين.

وأشار معاليه إلى أهمية الزيارات بين المجالس وما تحققه من حضورٍ فاعل مع مختلف المجالس البرلمانية في العديد من الدول الشقيقة والصديقة، سائلاً المولى – عزَّوجلَّ- أن تتكلل هذه الجهود والزيارات في دفع العلاقات الثنائية إلى أعلى مستوياتها؛ بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وسيعقد معالي رئيس مجلس الشورى خلال الزيارة جلسة مباحثات رسمية مع معالي رئيس مجلس النواب الأردني؛ وجلسة مباحثات رسمية مع معالي رئيس مجلس الأعيان وذلك لبحث العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وبخاصة العلاقات البرلمانية، إلى جانب بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما سيلتقي معاليه خلال الزيارة بعددٍ من كبار المسؤولين في المملكة الأردنية الهاشمية.

ويضم الوفد الرسمي المرافق لمعالي رئيس مجلس الشورى خلال الزيارة أعضاء المجلس معالي الأستاذ عبدالمحسن بن محمد المنيف, ومبارك بن خلف الدوسري, والدكتور ناصح بن ناصح البقمي, واللواء مساعد بن سالم الخالدي, وعدداً من المسؤولين في المجلس.