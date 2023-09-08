الرياضة الكرواتي ” دوجاندزيتش” يقود هجوم الطائي

حائل – خالد الحامد

أعلنت إدارة نادي الطائي عن تعاقدها مع الكرواتي ماركو دوجاندزيتش مهاجم فريق ستيوا بوخارست الروماني حتى 2025. وقد خاض الكرواتي ماركو دوجاندزيتش مع نادي ستيوا بوخارست في الدوري الروماني 76 مباراة؛ سجل من خلالها 39 هدفاً وصنع 5، وحقق لقب هداف الدوري الروماني الموسم الماضي بـ22 هدفاً، وسجل خلال الموسم الجاري 6 أهداف من 7 مباريات لعبها مع فريقه.