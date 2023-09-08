الرياضة تايكوندو الشباب يتوج ببطولة سراييفو الدولية

متابعة – محمد الجليحي

حقق الفريق الأول للتايكوندو بنادي الشباب كأس البطولة الدولية التي اختتمت أمس الخميس بالعاصمة البوسنية سراييفو، والمصنفة G1 بعد حصوله على 469 نقطة في المنافسات التي شارك فيها 60 منتخبا وناديا؛ من أبرزها منتخب البوسنة والهرسك الذي حل وصيفاً، ومنتخبات ألمانيا والمجر ورومانيا. وظفر لاعبو فريق الشباب بثلاث ذهبيات عن طريق اللاعبين” علي المبروك وأحمد القاسم وطيبة الشريف” وميداليتين فضيتين للثنائي فهد السميح، ولارا كاظم، وست برونزيات للاعبين فيصل العلي وسامي الخيبري وسلطان المصيلخي وحمد المبروك وخالد المالكي ومحمد الناشري. وتأتي هذه الخطوة بالمشاركة استعداداً لمنافسات الموسم الداخلي للاتحاد السعودي للتايكوندو 2023-2024، والتجهيز لدورة الألعاب السعودية 2023، علاوة على رفع التصنيف الدولي لدى اللاعبين الدوليين والمصنفين على المستوى العالمي.