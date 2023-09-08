انطلاق “مهرجان العلا للتمور” في نسخته الرابعة

العلا : البلاد

انطلق اليوم مهرجان العلا للتمور، في نسخته الرابعة، تحت شعار “ذوق فخرنا”، الذي تنظمه الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بهدف تقديم تجربة ثقافية تُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال قطاع الزراعة، والذي سيكون خلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع ابتداء من اليوم وحتى 11 نوفمبر القادم.

ويهدف المهرجان إلى خلق تنافسية لتمور العلا في مختلف الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وفق ما تنص عليه “رؤية العلا” المتماشية مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تعزيز دور المملكة لتصبح المصدر الأكبر للتمور على مستوى العالم.

ويقام على هامش المهرجان “جائزة مزاد العلا للتمور 2023” للمزارعين المشاركين في مزاد مهرجان العلا للتمور، حيث سيحصل المركز الأول على 75.000 ريال، والثاني 50.000 ريال، والثالث 30.000 ريال، وسيتم اختيار الفائزين من قبل الهيئة وشركائها وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمركز الوطني للنخيل والتمور وصندوق التنمية الزراعية وذلك ضمن معايير محددة وهي كمية المبيعات وقيمة المبيعات, كما اختتم اليوم الأول ببيع أكثر من 51191 طناً من تمور العلا لزوار المهرجان المحليين والعالميين.