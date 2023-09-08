اتحاد الطاولة يستعرض سبل التعاون مع الاتحاد الصيني

الدمام- البلاد
استعرض الدكتور عبدالله البار، رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة، مع السيد أكس أوي السكرتير العام للاتحاد الصيني، والسيد مخلص مسؤول التطوير في الاتحاد الآسيوي سبل التعاون للارتقاء بمستوى الأداء للمنتخبات الوطنية السعودية.
وكذلك التنسيق بين الاتحادين في تنظيم المعسكرات المشتركة، وتبادل الخبرات التدريبية من خلال معايشة المدربين الصينيين مع المنتخبات الوطنية، ومناقشة السبل الكفيلة بتسهيل واستضافة المنتخبات الوطنية للمشاركة في المعسكرات التدريبية في الصين.
جاء ذلك على هامش إجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي المقامة في كوريا الجنوبية.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م