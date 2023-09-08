الرياضة اتحاد الطاولة يستعرض سبل التعاون مع الاتحاد الصيني

الدمام- البلاد

استعرض الدكتور عبدالله البار، رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة، مع السيد أكس أوي السكرتير العام للاتحاد الصيني، والسيد مخلص مسؤول التطوير في الاتحاد الآسيوي سبل التعاون للارتقاء بمستوى الأداء للمنتخبات الوطنية السعودية. وكذلك التنسيق بين الاتحادين في تنظيم المعسكرات المشتركة، وتبادل الخبرات التدريبية من خلال معايشة المدربين الصينيين مع المنتخبات الوطنية، ومناقشة السبل الكفيلة بتسهيل واستضافة المنتخبات الوطنية للمشاركة في المعسكرات التدريبية في الصين. جاء ذلك على هامش إجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي المقامة في كوريا الجنوبية.