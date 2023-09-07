ديوانيات ثقافية جديدة تعطّر سماء العروس

جدة – ياسر خليل

تتميز عروس البحر الأحمر بأنها مركز ثقافي مهم من خلال ديوانياتها وصالوناتها الثقافية وأنشطتها المتعددة ، حيث اشتهرت لسنوات طويلة بوجود فعاليات ثقافية كإثنينية الخوجة لصاحبها عبدالمقصود خوجة- رحمه الله – ، وثلوثية الطيب لصاحبها أبو الشيماء محمد سعيد طيب واللتين توقفتا منذ فترة ، وظهر بعد ذلك ديوانيات أخرى عديدة منها ديوانية عبدالرحمن الراجحي وثلوثية الراجحي ، وصالون معالي الوزير عبدالعزيز خوجة كل جمعة ، وصالون اللواء أنور ماجد عشقي كل أحد ، وديوانية عبدالمحسن الراجحي كل جمعة ، وصالون ابراهيم السبيعي كل جمعة ، وصالون عبدالحميد خوجة كل خميس، وصالون حسين بحري شهرياً، وصالون أحمد باديب وغيره من الصالونات التي لازالت تنشط وتثري الساحة بالعديد من الفعاليات الثقافية.



يقول الإعلامي الأستاذ علي زهير يوسف :تعقد ثلوثية الراجحي أسبوعياً بعد مغرب كل ثلاثاء وتتناول كل مرة موضوعاً مجتمعياً يهم الأغلبية، فقد تناولت فى أول لقاء لها هذا الموسم موضوع “إستعداد الأسرة للعام الدراسي الجديد”.

الإعلامي الفني علي فقندش يتحدث قائلاً : من أهم الصالونات والديوانيات في مدينة جدة صالون معالي الدكتور عبد العزيز خوجة الذي يقام بعد صلاة الجمعة من كل أسبوع مستقطباً نخباً أكاديمية وثقافية و مجتمعية ودبلوماسية تناقش الكثير من القضايا المجتمعية السائدة خلال ساعة ونصف حيث يدلي كل ضيف بفكرته وإقتراحاته في مجال تخصصه ويعلّق الآخرون على ذلك الطرح للخروج بخلاصة وفائدة.



ويضيف فقندش قائلا: بالطبع الكل يعرف صاحب الديوانية فهو أديب فذّ وشاعر مرهف وهو رجل دولة تولى مناصب عدة منها وزارة الإعلام وآخرها سفيراً قبل تقاعده.

ويتحدث المستشار الإعلامي الدكتور صبحي الحداد قائلاً: بلا شك تشكّل هذه الصالونات والديوانيات رافداً ثقافياً مهماً من روافد الحركة الثقافية والنشاط المجتمعي الفعّال والمفيد ، وتعتبر مركزاً للقاء المثقفين والأدباء والناشطين في العمل المجتمعي ، وقد حضرت عدة جلسات لعدد كبير من صالونات جدة الثقافية المختلفة ، واطلّعت على كثير من أنشطتها وفعالياتها وتعرفت فيها على شخصيات عديدة .



وأقدمً شكري لأصحاب هذه الديوانيات والقائمين عليها لمجهوداتهم ومبادراتهم ومساهماتهم المجتمعية الفاعلة.

أمّا الإعلامي نزار العلي فيقول: من الديوانيات المميزة أيضاً ديوانية الشيخ عبدالمحسن الراجحي التي تقام أسبوعياً بعد صلاة الجمعة ويتم فيها استضافة متحدث رئيسي يتحدث حول موضوع مختص ، إلى جانب قراءة القرآن الكريم وسرد بعض الأحاديث النبوية و الشعر والحكم من قبل أبناء وأحفاد الراجحي الى جانب إشهار إسلام بعض المسلمين الجُدد وتقديم المكافآت المادية لهم.