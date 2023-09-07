بأرقام وحقائق مهمة، عقب اختتام مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة، أكد صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد السعودي يشهد حالة ازدهار ونمو، وقوة الموقف المالي، كما سلط الضوء على المؤشرات الحالية، والآفاق المستقبلية الإيجابية للاقتصاد والتنمية المستدامة، بالتقدم المستمر في تنفيذ أجندة رؤية السعودية 2030 والتحول الاقتصادي، وبهذه الحقائق يوثق الصندوق الدولي نجاح اقتصاد المملكة في مواجهة التحديات، والمحافظة على الاستدامة المالية، التي أسهمت في تعزيز متانته وقوته، وتتويج الدور البارز للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، التي أجرتها الحكومة الرشيدة، وحققت نموًا شاملًا بمستويات ومعدلات هي الأعلى عالميًا العام الماضي.

إن جوانب التقرير كثيرة، وتقدم في مجملها شهادة ثقة دولية كبيرة بقدرات المملكة الاقتصادية مدموغة ببصمات قوية في كل مجال، وفي القلب منها الاستثمار في رأس المال البشري، وتسارع وتيرة التحول الرقمي، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، والمنظومة الهائلة والمتكاملة في الإصلاحات التنظيمية والتشريعية المحفزة لبيئة الأعمال والاستثمار، والنمو المستمر للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، الذي يعكس فصول هذا النجاح المتواصل، ودلالاته المضيئة في الواقع المعاش منذ انطلاق الرؤية الطموحة، رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها العالم.