المحليات

تعاون بين وزارة الحرس وتحلية المياه

صحيفة البلادaccess_time22 / صفر / 1445 هـ       7 سبتمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – واس

وقَّعت وزارة الحرس الوطني أمس، مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، حيث مثل الجانبين وكيل الوزارة عبدالعزيز بن صالح المهنا، ومساعد المحافظ للتحول المؤسسي بالمؤسسة المهندس ممدوح بن عبدالعالي الشعيبي.

وتهدف المذكرة إلى التعاون المشترك بين الطرفين لإثراء العمل بالجانب المهني والعملي، وتبادل الخبرات الإدارية والفنية، ودعم فرص التعاون بين الطرفين لتدريب المهندسين والفنيين والإداريين، وتطوريهم فنيًا ومهنيًا من خلال دورات تدريبية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات بما يحقق الأهداف المشتركة، وتحديد الإطار العام لعلاقتهما المستقبلية.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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