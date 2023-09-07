تطبيق إجراءات بيع المزارعين منتجاتهم في السوق.. تمكين الشباب السعودي من “التحريج”

جدة- ياسر خليل

أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف بالإنابة المهندس عطية بن مقبل الثقفي أن الفرق الرقابية التابعة لقسم الأسواق والمسالخ تعمل بشكل يومي على تنظيم سوق الخضار والفواكه بمحافظة الطائف وتطبيق الإجراءات اللازمة للمحافظة على تمّكين المزارعين من بيع منتجاتهم في السوق والرقابة على بسطات الخضار والفواكه النظامية داخل السوق بالإضافة إلى تنظيم ساحة “الحراج “وما يرد إليها من المنتجات الزراعية المحلية وتمّكين الشباب السعودي من العمل في مهنة التحّريج.

وأكد الثقفي أن السوق المركزي للخضار والفواكه يخضع لجولات رقابية مكثفة بمشاركة اللجنة التنفيذية لسوق الخضار والفواكه والمكونة من عدة جهات حكومية من أجل تحسين المشهد الحضري ومنع الظواهر السلبية والباعة الجائلين وإزالة البسطات العشوائية.



وحول شكوى بعض العارضين، أن منتجاتهم داخل حراج سوق الخضار والفواكه، أتلفتها الأمطار، وذلك لعدم تهيئة موقع الحراج لذلك، بيّن أنه سبق مخاطبة وانذار المستثمر بصيانه صالة الحراج ، وأنه تم إصدار مخالفة لذلك وفق لائحة مخالفات وزارة البيئة والمياه والزراعة ، مؤكداً أن مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف استلم السوق بوضعه الحالي من أمانة الطائف حيث أنها الجهة المشرفة سابقاً عن مواصفات التصميم والإنشاء للصالة و السوق المركزي ،كما أشار إلى أهمية أن يلتزم مستفيدو السوق بأوقات عمل الحراج الرسمي.

من جهته أكد مدير أسواق النفع العام والمسالخ بمنطقة مكة المكرمة المهندس جمعان بن علي الزهراني أن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة يحرص مع الجهات ذات العلاقة على تنفيذ وتطبيق التشريعات و الإلتزام بالأنظمة والإشتراطات الصحية والفنية والتعليمات التي تهدف إلى ضمان وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك .

وبيّن أن إدارة السوق المركزي للخضار والفاكهة تقوم مع الجهات المعنية بدورها الرقابي عبر جولات تفتيشية مستمرة في السوق تهدف الى مراقبة السوق وتطبيق المخالفات بحق المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات ، موضحاً أنه يتم التحفظ على البضائع لحين تسديد الغرامات، وفي حالة عدم مراجعة المخالفين ،يتم تسليم البضائع للجمعيات الخيرية المعتمدة وذلك وفق الإجراءات والتنظيمات المتبعة .



وبيّن أن لجنة تنظيم وسعودة سوق الخضار والفواكة المركزي تعمل على إعادة ضبط الأسعار ومنع العمالة المخالفة ، مؤكداً على استمرار أعمال الرقابة على الحراجات لمنع ظاهرة ممارسة بيع العمالة المخالفة .

وفي سياق متصل أوضح مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة بالإنابة المهندس وليد بن ابراهيم ال دغيس أن الوزارةُ تولي إهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة التسويق الزراعي، وفقًا لأهداف إستراتيجية التنمية الزراعية، والعمل على رفع الكفاءة التسويقية للمنتجات الزراعية، من خلال تقليل سلاسل الإمداد التسويقية . لذلك يؤكد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة على الجهود المبذولة في حماية المستهلك حيث نسعى لضمان حقوق المستهلك الأربعة بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة، وهي الحق في السلامة، والحق في الحصول على المعلومات، والحق في الإختيار وحق الإستماع إلى آرائه ، مناشداً جميع المواطنين والمقيمين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مخالفة تتم ملاحظتها أو الابلاغ عن أي بضائع فاسدة أو مخالفات عمالية بالتواصل مع الوزارة والجهات المختصة لمعالجتها.