تصدر منتجاتها لمختلف الدول.. المملكة رائدة في المعلبات الغذائية

البلاد – جدة

تعتبر المملكة واحدة من أهم الدول الرائدة في صناعة المعلبات الغذائية؛ بفضل وجود شركات معلبات بجميع أنواعها، تعمل علي تصدير منتجاتها لمختلف الدول، مع حماية الأسواق من ظاهرة الاستيراد، بينما تعد المعلبات سواء كانت للأطعمة أو المشروبات من الأهمية بمكان لكافة فئات المجتمع. في وقت يتميز قطاع الصناعات الغذائية في المملكة بوجود قاعدة صناعية قوية، وشركات رائدة ساهمت في تعزيز الأمن الغذائي، وإيجاد فرص وظيفية في جميع القطاعات الفرعية، حيث ساهم القطاع بصورة فاعلة في تأمين إمدادات الأسواق المحلية والإقليمية بالمنتجات الغذائية خلال جائحة كورونا، بما يمتلكه القطاع من قدرات لوجستية؛ تشمل النقل ومستودعات التوزيع المركزية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة والخليج.

وتشير التوقعات إلى نمو سوق الصناعات الغذائية في المملكة من 41 مليار دولار في عام 2019م إلى 57 مليار دولار بحلول عام 2030م، بمعدل نمو سنوي يقدر بـ3 % حيث يأتي هذا النمو مدفوعًا بزيادة إنفاق المستهلكين على المأكولات والمشروبات بنسبة %1.4 والنمو السكاني بنسبة %1.73 التي ستؤدي بدورها إلى تحقيق نمو ثابت في مجموعة السلع الصناعية كافة بحلول عام 2030م.



وهناك العديد من الشركات العاملة في قطاع المعلبات الغذائية، فيما تختلف شركات المعلبات في جوهرها من حيث كونها شركة معلبات غذائية، أو معلبات للمشروبات الغازية، أو المياه المعدنية، ومن أهم هذه الشركات (المراعي) التي بدأت فكرة إنشائها في عام 1977م لتطوير منتجات الألبان التقليدية بالمملكة، وذلك من أجل تلبية احتياجات السوق المحلي، وتم إطلاق عدة مشاريع زراعية للمساهمة في تحقيق رؤية المشروع، وذلك بداية من اللبن الطازج ومعالجة الألبان، وتوسعت هذه النطاقات لتشتمل على أحدث مصانع المعالجة، ومزارع الألبان الحديثة. ودخلت شركة المراعي في حالة من إعادة الهيكلة والاستثمار في نهاية التسعينات، وبذلك تحولت الشركة من هيكل لا مركزي إلي هيكل مركزي؛ من أجل توفير منتجات ذات أسعار متداولة ومناسبة لجميع الطبقات بالمجتمع بأعلى جودة أيضًا. وفي نهاية عام 2016م تجاوزت قيمة الشركات السوقية إلي أكثر من 57 مليار ريال.

وتقدم شركة لوزين المعلبات الغذائية الطازجة، لذلك أصبح البعض يفضل المعجنات التي تقدمها الشركة، إضافة لأفضل منتجات المخبوزات، والأنواع المختلفة من الحلويات، بينما تتميز شركة وفرة بقدرتها الفائقة علي تسخير المواد التصنيعية الكبرى لخدمة صناعة العلامات التجارية المختصة بشريحة واحدة من العملاء بالمجتمع، كما تشتمل قائمة منتجات الشركة أيضًا على اللحوم المجمدة والمطهية والمبردة، والمكرونة، وحبوب الإفطار، ومنتجات الفول السوداني، وشرائح البطاطس المجمدة. أما شركة ميار للمنتجات الغذائية فتعتبر من الشركات الرائدة في المعلبات، سواء كانت في المنتجات الغذائية أو المشروبات والمرطبات، وتعد الخبيرة في توفير منتجات بأعلى جودة لكافة المستهلكين بالمملكة، كما أنها تضيف قيمة كبيرة علي المنتجات الغذائية المتوفرة بجميع القنوات التجارية، عن طريق طاقم مميز يساعد في تميزها، وجعلها من الشركات الرائدة بالمملكة.



بالمقابل، تعتبر شركة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لصناعة المرطبات (مينابيف)، الموزع الرسمي والرئيس لشركة بيبسي العالمية في المنطقة الغربية، حيث تمتلك وتدير أكبر مصنع في التعبئة من شركة PepsiCo العالمية، وتمتلك الشركة فريق عمالة بعدد يقارب 2000 موظف. فيما تساهم شركة الصافي دانون في إنتاج وتوزيع أكثر من 300,000 طن من منتجات الألبان المختلفة الطازجة كل عام، كما تلتزم أيضًا بتقديم وإنتاج أنواع كثيرة من منتجات غذائية طازجة وعالية الجودة والقيمة بعدد يومي يصل إلي ما يقرب من 30,000 متجر بالتجزئة بثماني دول متنوعة.

من جهتها، تستحوذ مجموعة صافولا حاليًا على نسبة 65 % من أسواق بيع وتوزيع زيوت الطعام بالمملكة حتى وصلت إلي 21 % من مجمل الأسواق في دولة الخليج، وتصل إلى 75 % من أسواق السكر بأنواعه سواء الخشن أو الناعم، و30 % من أسواق دول الشام. وتعمل مجموعة صولا في ثلاثة قطاعات تشغيلية رئيسة؛ مثل: قطاعات التغذية المشتملة على الزيوت والأطعمة والمكرونة، وقطاعات التجزئة عن طريق أسواق بنده، وقطاعات البلاستيك بأنواعه المرنة والخشنة.