تألق صيني أمريكي في منافسات الرجال ببطولة العالم لرفع الأثقال في الرياض

الأمريكي موريس يسجل رقماً قياسياً.. والأولمبي فابين ينتزع 3 ميداليات

البلاد- الرياض

كسر الرباع الأمريكي “موريس هامبتون” الرقم القياسي العالمي المسجل في بطولات العالم لرفع الأثقال لفئة تحت 20 عاما، وذلك عندما رفع وزن 168 كجم في بطولة العالم لرفع الأثقال للكبار، التي تحتضنها العاصمة السعودية الرياض؛ ليحقق على إثرها الميدالية الذهبية لمنافسات النتر لوزن 61 كجم أمس الأربعاء.

ونال الرباع الصيني الأولمبي “لي فابين” الميدالية الفضية في نفس الفئة برفعه لـ167 كجم، وطار الماليزي محمد قاصدان بالبرونزية برفعه لـ166 كجم.

– الأولمبي فابين.. وحضور صيني أسطوري

في منافسات الخطف، أثبت الصيني “فابين” الذي يمتلك في سجله ذهبية أولمبياد طوكيو 2020) أنه رياضي من “الطراز النادر” بتحقيقه الميدالية الذهبية برفعه لـ141 كجم بفارق 4 كجم عن أقرب منافسيه الإيطالي “سيرجيو ماسيدا” الذي فاز بالفضية برفعه لـ137 كجم، فيما ذهبت البرونزية للجورجي “شوتا ميشالديز” برفعه 136 كجم.

وفي المجموع خطف الذهبية “فابين” برصيد 308 نقاط، والفضية للإيطالي “ماسيدا” بـ302 نقطة، والبرونزية للصيني “هون جي دين” بـ301 نقطة.

وعقب نهاية المنافسات، توج رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال رئيس اللجنة المنظمة محمد الحربي ورئيس الاتحاد الدولي السيد محمد جلود ونائب رئيس الاتحاد الصيني لرفع الأثقال السيد “زهو جينجانج” الفائزين بالميداليات المتنوعة.

يذكر أن “هامبتون” سبق وأن حقق ميداليتين ذهبية في بطولة العالم لرفع الأثقال للشباب التي استضافتها جدة عام 2021م، مع تحقيقه لأرقام قياسية عالمية حينها.

– الذهبيات الثلاث لـ” جوان”.. والفضة للكولومبية الكساندرا

انتزعت لاعبة الصين – تايبيه “جوان شين” الميداليات الذهبية الثلاث لوزن 55 كجم برفعها لـ91 كجم في الخطف، و112 كجم في النتر بمجموع 203 نقاط، وخطفت الكولومبية “الكساندرا جريجوريان” الميداليات الفضية برفعها 90 كجم في الخطف، و111 كجم في النتر بمجموع 201 نقطة، وطارت المكسيكية “إيرين بورجو” ببرونزية الخطف بوزن 89 كجم والمجموع 199 كجم، فيما فازت الكولومبية “استيلا موراليس” ببرونزية النتر 110 كجم.

– العنود تفتتح منافسات اليوم.. وآل سليم والزوري في نفس الوزن

تدشن الرباعة السعودية العنود الشهري، منافسات اليوم الخميس، بمشاركتها في وزن 59 كجم فئة (E) وذلك عند التاسعة والنصف إلى جانب 11 رباعة.

وتتواصل منافسات وزن 59 كجم، بإقامة مسابقة فئة (D) عند الحادية عشرة والنصف صباحاً بمشاركة تسع رباعات، على أن تقام منافسات فئة (C) في ذات الوزن عند الواحدة والنصف ظهراً بمشاركة 11 رباعة.

وفي منافسات الرجال، يتواجد الرباعان سراج آل سليم، ومحمد الزوري، في مسابقة وزن 67 كجم فئة (B) عند الرابعة عصراً إلى جانب 13 رباعا.

وتختتم مشاركات اليوم، بإقامة منافسات وزن 67 كجم فئة (A) عند السابعة مساءً بمشاركة 11 رباعا، سيتنافسون لخطف ميداليات البطولة العالمية.

– سيروين: حصولي على الذهبيات الثلاث “غير مفاجئ”

اعتبرت الرباعة التايلندية “سيروين منجول” حصولها على ثلاث ميداليات ذهبية في أولى أيام منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال “غير مفاجئ” عطفاً على استعدادها القوي الذي سبق البطولة بأشهر والتركيز التام أثناء المنافسة، إضافة للخبرة العريضة التي تمتلكها باللعبة وهي التي تمارسها منذ أن كان عمرها 13 عاما.

وأوضحت الرباعة التايلندية، وهي طالبة علاج طبيعي في إحدى الجامعات التايلندية، أنها تتدرب خمسة أيام أسبوعياً، وأقامت معسكراً مطولاً للبطولة العالمية، وهو الأمر الذي حصدت نتائجه بتحقيقها ذهبيات وزن 45 كجم.

– سيفي أصغر الحاضرين

يعتبر “سيفي” الذي لا يتجاوز عمره العام الواحد أصغر الحاضرين في مدرجات مجمع الأمير فيصل بن فهد الاولمبي بالرياض لحضور منافسات بطولة العالم لرفع الاثقال.

ويشير والده “فرانسسيس توريس – فلبيني الجنسية” أنه تواجد برفقه عائلته لحضور منافسات البطولة والاستمتاع بالأجواء المثيرة والسباق بين المتنافسين نحو الحصول على المراكز الأولى.

وقال: “البطولة عالمية وفرصة لمشاهدة اقوى أبطال اللعبة في الرياض، وحرصنا أن يكون حضورنا لدعم لاعبي الفلبين ومساندتهم نحو حصولهم على إحدى الميداليات الثلاث وتمثيل بلادنا خير تمثيل”.

وأضاف توريس الذي يعمل في السفارة الفلبينية بالرياض: “الدخول كان سهلًا إلى المدرجات، حيث وجدنا كل عناوين الاستقبال والترحيب من المنظمين، وهذا محفز ويساعدنا على الحضور في الأيام القادمة”.

الجوري يقوم بمهمة “الفار”

تشارك “لجنة الجوري” في لعبة رفع الأثقال في اتخاذ القرار النهائي لمشاركة اللاعب وتأكيد سلامته من ارتكاب الأخطاء التي تؤثر على النتيجة النهائية في حال عدم وضوح القرار من لجنة التحكيم الرئيسة.

وتتكون اللجنة من 5 أعضاء في كل منافسة، وهم من الذين يملكون الخبرة العريضة في إدارة منافسات لعبة رفع الأثقال في فترات سابقة، وتشبه “لجنة الجوري” تقنية التحكيم بالفيديو في كرة القدم التي تسمى غرفة الفار، التي يستعينون بها في العودة إلى بعض القرارات، ومن شروط اللجنة أن يكونوا متفقين على كل قرار في حال العودة إليهم وإذا وجد اعتراض من عضو واحد يتم العودة إلى لجنة الحكام الرئيسة.

وتتخذ “لجنة الجوري” قراراتها عن طريق رفع الأعلام الملونة، حيث إن رفع العلم الأصفر يعني إبطال قرار الحكام والتعديل عليه، ويعني رفع العلم الأحمر أن المحاولة خاطئة، فيما يعني العلم الأبيض أن المحاولة ناجحة.

نسخة متميزة بفكرة جديدة

تميزت النسخة الحالية من بطولة العالم لرفع الأثقال التي تستضيفها المملكة، بوجود ما يعرف بـ”الساتر” الذي يتم إدراجه لأول مرة في بطولات رفع الأثقال، ويهدف لتغطية اللاعب في حال ما تعرض للإصابة أثناء محاولات رفع الوزن.

وتأتي فكرة الساتر وهو أشبه بـ”ستارة المسرح” من محمد الحربي رئيس الاتحاد السعودي لرفع الاثقال الذي قدمها إلى الاتحاد الدولي لرفع الاثقال الذي انبهر من الفكرة ووافق فوراً على تنفيذها.

ويطبق الساتر عند إصابة اللاعب، حيث يبدأ ضباط الأوزان برفعها للتغطية على الرياضي بعد الإشارة من حكام اللعبة، حيث كان في السابق تغطى إصابة اللاعب بشكل بدائي سواء بأجساد أعضاء الجهاز الطبي أو ضباط الأوزان.