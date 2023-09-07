إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة في محمية الملك عبدالعزيز

البلاد – الرياض

أسهمت حملات النظافة في إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة والموائل الطبيعية، ورفع التلوث عن التربة، وحماية الكائنات الفطرية من أضرار المخلّفات، واستعادة كل من المشهد الجمالي للثروات الطبيعية، والتنوع الحيوي في المناطق الطبيعية، بالإضافة إلى زيادة رقعة الغطاء النباتي واستدامته، ما يُعزز من دورها الرائد في تحقيق الإستدامة البيئية لجيل اليوم والأجيال المُستقبلية.

وفي هذا السياق، أزالت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية، أكثر من 30 مليون كيلوجراماً من المخلفات البيئية بأنواعها المختلفة خلال العامين الماضيين، ويتوافق ذلك مع أدوارها الرئيسة لإعادة تأهيل الأراضي المتدهّورة واستعادة التوازن البيئي والتنوع الحيوي، عبر رفع المخلّفات من التربة والعمل على إعادة تدويرها.

وشملت المخلفات التي تم رفعها من المحمية، أكثر من 23 مليون كيلوجراماً من المخلفات العامة، و5,431,455 كجم من البلاستيك، و792,757 كجم المطاط، و104,478 كجم من الخشب، و77,972 كجم من الحديد، حيث تسهم إزالة المخلفات في تحقيق المستهدفات البيئية لرؤية السعودية 2030، ومستهدفات مبادرة “السعودية الخضراء”، التي أطلقها سمو ولي العهد في مارس 2021م. ونجحت الهيئة في رفع المخلفات وإزالتها من المحمية، من خلال تدشينها لحملات النظافة الشاملة عبر مبادرة “لتتنفس”، والتي نفذتها بالمشاركة مع أفراد المجتمع المحلي والجمعيات والروابط البيئية والفرق التطوعية.

يُذكر أن محمية الملك عبدالعزيز الملكية، تعد إحدى المحميات السبع التي أنشئت بموجب الأمر الملكي، وهي حاصلة على العضوية الحكومية للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، ولها هيئة مستقلة تتولى إدارتها برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وتضم المحمية في مناطقها روضات الخفس والتنهاة ونورة والحقاقة، وجزءاً من هضبة الصمان وصحراء الدهناء، وهي مناطق تحتوي على إرث تاريخي عريق.



من ناحية ثانية، نجح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في الحصول على شهادة مطابقة نظام إدارة الجودة، على خلفية جهوده في تطبيق معايير الجودة المعتمدة من قبل منظمة التقييس الدولية والمقترنة برفع كفاءة جودة الأعمال المقدمة من قبل المركز.

وتمنح المنظمة الدولية للمعايير شهادتها استنادًا إلى ما تطبقه الجهات والمنظمات من نظم إدارية وما تحققه من تميّز في الأداء وجودة في مستوى الخدمات.ويعد نظام إدارة الجودة نظامًا عالميًا لإدارة الجودة يهدف إلى تطبيق عدة معايير، واستخدامها كأداة للتطوير المؤسسي للمنظمة من خلال مجموعة من الإجراءات والعمليات وترتكز على تحقيق سياسة الجودة وأهدافها.

ويسعى المركز من خلال حصوله على هذه الشهادة النوعية، إلى تطبيق أعلى معايير الجودة والتطوير المستمر والحرص على جودة العمليات والمتابعة المستمرة لاستيفاء معايير الجودة في كافة الخدمات الإدارية وتطوير الأداء الإداري وضمان جودته، والحصول على الاعتراف الدولي بفعالية نظام إدارة الجودة المطبق لديه.