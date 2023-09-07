أدوية للسودان وأكاديمية للاجئين السوريين

البلاد – الرياض

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، في مقر المركز برنامج تعاون مشتركًا مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي، يتم من خلاله تقديم الجمعية مساهمة مالية بقيمة مليون دولار أمريكي؛ لتأمين الأدوية الطبية لمرضى السرطان في السودان الشقيق.



وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للشؤون المالية والإدارية الدكتور صلاح بن فهد المزروع، والأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتي مها برجس حمود البرجس، بحضور المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح، ورئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال بن محمد العويسي.

كما افتتح المركز بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، أكاديمية لتعليم مهارات لعبة كرة القدم لأبناء اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن، ضمن البرنامج التطوعي الواحد والعشرين والثاني والعشرين، بمشاركة 12 متطوعًا.