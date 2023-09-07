أبراج جدة .. تصاميم فريدة وإطلالة ساحرة

البلاد ــ جدة

تعد ناطحات السحاب والمباني الشاهقة بمدينة جدة بإطلالتها الخلابة على ساحل البحر الأحمر من المعالم الأبرز بالمحافظة والتي تميزت وانفردت بتصاميمها الحديثة والفريدة من نوعها والارتفاعات المذهلة ، حيث باتت نقطة جذب كبيرة للسواح والزوار لما تقدمه من تجربة سياحية فريدة من نوعها لزوار وسواح مدينة جدة .

وتعد منطقة الأبراج الشاهقة من المواقع الأكثر شهرة، وتعج بالكثير من زوار والسواح المتشوقين لرؤيتها والتقاط الصور التذكارية عند التجول بين أرجائها ، حيث أصبحت هذه المباني رمزاً للتعبير الثقافي والتطور العمراني لمدينة جدة وتجعل منها من المواقع السياحية بجدة ، حيث إنها تتميز بأضواء المدينة الجميلة ، وإطلالاتها الطبيعية الرائعة ذات التصاميم العبقرية الجاذبة للسياح والتي تعكس الفن الهندسي المعماري الذي يعبر عن مدى تقدم وتطور مدينة جدة من الناحية السياحية والترفيهية ومن أهم الوجهات والأماكن المتميزة التي يقصدها العائلات والسياح في العطلات .

وتزين وتضيء ناطحات السحاب سماء مدينة جدة مساءً بمناظرها وإضاءاتها البانورامية التي تزيد بها من متعة زوارها من داخل المملكة وخارجها وتمنحها المؤشر على الحيوية ، إلى جانب ما توفره للسواح من تقديم مجموعة من الخدمات الأساسية والتي من ضمنها الأجنحة والغرف الفندقية ونظام مصاعد حديثة ومتطورة ، وتوفيرها لكل متطلبات السائح من نوادي صحية للرجال والنساء ، ومعارض تجارية ومكاتب إدارية ومطاعم بأعلى مستوى من الرقي .

كما تحوي ناطحات السحاب بتنوع هندستها وأشكالها المعمارية والتي جعلت منها مرادفًا للهندسة المعمارية الفخمة على شاشات ضخمة لعرض الإعلانات الدعائية ، وعلى طوابق متعددة لمواقف السيارات وخدمات أخرى لإضافة المزيد من الترفيه لزوارها مما جعلها تحظى بشعبية كبيرة من الزوار القادمين إليها كل عام لما تقدمه لهم من خدمات ورفاهية حتى أصبح السكن في ناطحات السحاب حلم ورغبة كثير من السواح من جميع أنحاء العالم ومن مختلف الجنسيات .