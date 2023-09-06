السعودية تمدد الخفض التطوعي لنهاية ديسمبر

الرياض- واس/ جدة – البلاد

أعلن مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة ، أن المملكة العربية السعودية ستقوم بتمّديد الخفض التطوعي البالغ مليون برميل يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023م، وتم تمديده ليشمل شهري أغسطس وسبتمبر، لثلاثة شهورٍ أخرى، أي حتى نهاية شهر ديسمبر من العام الحالي 2023م وبذلك سيكون إنتاج المملكة في أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر القادمة، ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًا.

وبيّن المصدر أنه ستتم مراجعة قرار هذا الخفض، بشكل شهري، للنظر في زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج.

كما أوضح المصدر أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في شهر أبريل من عام 2023م والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024م. وأكد المصدر أن هذا الخفض التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

استقرار مستدام

وتهدف مجموعة “أوبك بلس” إلى تأمين استقرار مستدام لسوق النفط العالمي من خلال التعاون والحوار بما في ذلك على المستويين البحثي والتقني لصالح جميع المنتجين والمستهلكين والمستثمرين حيث ظهر التزام المشاركين في “أوبك بلس” بالحفاظ على سوق نفط مستقر مرة أخرى في أعقاب الانكماش الحادّ في سوق النفط الناجم عن جائحة “كوفيد 19 ” والتأكيد على أهمية الاستقرار في تحقيق النمو والتنمية وجذب الإستثمارات اللازمة لضمان أمن الطاقة.

وتواصل المجموعة” سياستها الجماعية الهادفة إلى دعم الاستقرار المنشود وتوازن الأسعار لصالح الدول المنتجة والمستهلكة على السواء ، في ظل تقلّبات النمو ومتغيرات الإقتصاد العالمي. وسبق أن أعربت اللجنة الوزارية عن تقديرها الكامل لجهود المملكة العربية السعودية لخفض إنتاج النفط طواعية بمقدار مليون برميل يومياً، بهدف استقرار السوق، مؤكدة الإستمرار في تقييم أوضاع السوق عن كثب، والتعاون على مواجهة مستجدّات السوق، وجاهزيتها لاتخاذ تدابير إضافية في أي وقت.