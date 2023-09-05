67 مليون شخص يلعبونها شهرياً.. ليغ أوف ليجيندز.. دفاع الأبطال القدماء

البلاد – جدة

تعد لعبة ليغ أوف ليجيندز (League of Legends)‏ متعددة اللاعبين من نوع موبا، وقد طوّرتها ونشرتها شركة ريوت غيمز لنظام مايكروسوفت ويندوز، ونظام ماك أو إس، وهي مُستوحاة من المود المُسمي دفاع القدماء القائم على لعبة وور كرافت. وهي لعبة مجانية، مدعومة بالصفقات الصغيرة، تم الإعلان عن اللعبة لأول مرة في 7 أكتوبر 2008م، وصدرت في 27 أكتوبر عام 2009م.

واستقبلت ليغ أوف ليجيندز بشكل جيد عند صدورها، وقد نمت في الشعبية خلال السنوات الماضية. وفقاً لمقالة في مجلة فوربس عام 2012م، كانت ليغ أوف ليجيندز لعبة الفيديو الأكثر لعباً في أمريكا الشمالية وأوروبا. واعتباراً من أول يناير عام 2014م، أصبح أكثر من 67 مليون شخص يلعب ليغ أوف ليجيندز شهرياً، 27 مليون في اليوم الواحد، وأكثر من 7.5 مليون في وقت واحد خلال ساعات الذروة.

وفي ليغ أوف ليجيندز، يقوم اللاعبون بدور شخصية تسمى «بطل» لديها قدرات فريدة، وتقاتل مع فريق ضد لاعبين آخرين أو ضد الكمبيوتر. في أنماط اللعبة الأكثر شعبية، هدف كل فريق هو تدمير الرابطة للفريق المنافس، وهو مبنى يقع في قلب قاعدة محمية بالبناءات الدفاعية. كل مباراة في ليغ أوف ليجيندز منفصلة، ويبدأ جميع الأبطال بقوة ضعيفة إلى حد ما ثم يتقدم في القوة عن طريق تجميع الذهب والخبرة على مدار المباراة. وغالباً ما يشار لليغ أوف ليجيندز بأكبر لعبة رياضة الكترونية في العالم؛ إذ يقام فيها 13 دورياً حول العالم. في عام 2019م، بلغ إجمالي مشاهدي بطولة العالم لليغ أوف ليجيندز أكثر من 100 مليون شخص، ووصل عدد المشاهدين في وقت الذروة إلى 44 مليون مشاهد.



ويدخل كل لاعب إلى المباراة كمقاتل يعرف بالبطل، ويلعب في فريق ضد الآخر، هدف الفريق هو تدمير رابطة الفريق الآخر التي تُخرِج توابع (minions) ليقاتلوا توابع الفريق الآخر، هذه التوابع لا يتحكم بها أحد، وإنما تدار تلقائياً. كل مباراة تضم فريقين، وكل فريق يتكون من 1 إلى 5 لاعبين حسب نوع المباراة. وكما يتاح للاعبين خلال 80 ثانية قبل المبارة باختيار الأبطال وبعض الميزات الإضافية. لا يسمح لأكثر من لاعب في نفس الفريق باختيار بطل واحد، وفي النمط المُصنف لا يسمح لأكثر من لاعب باختيار نفس البطل في كلا الفريقين. وعلى كل فريق أن يدمر الأبراج التابعة للفريق الآخر، وأخيراً الرابطة التي إن تدمرت تحسم النتيجة. كل مباراة تدوم من 20 إلى 60 دقيقة تقريباً، ويمكن الاستسلام بعد 15 دقيقة، إن وافق كل الفريق على الاستسلام، أو بعد 20 دقيقة إن وافق 4 على الأقل من الفريق.

ويوجد ثلاثة أنماط رئيسة للعبة اعتباراً من عام 2020م، وهي: سامنرز ريفت (Summoner’s Rift) هو النمط الموبا الأساسي (وهو أيضاً اسم خريطة اللعب)، ونمط آرام (ARAM) الذي يقدم تجربة قصيرة ذات إيقاع سريع، ونمط تيم فايت تاكتيكز (Teamfight Tactics)، وهو نمط قتال تلقائي لثمانية لاعبين.



ويعتبر سامنرز ريفت هو النمط الأساسي لليغ أوف ليجيندز، وهو النمط الوحيد الذي يتم لعبه بشكل رسمي في البطولات؛ إذ يتنافس فريقان لتدمير رابطة الفريق المنافس، وهي مبنى محصن ببنايات دفاعية تعرف بالأبراج. وتوجد الرابطة في قاعدة كل فريق، واحدة في الركن الأيسر السفلي للخريطة والأخرى في الركن الأيمن العلوي. التوابع -وهي كائنات لا يمكن أن يتحكم بها اللاعبون- تولد في شكل موجات تخرج من رابطة كل فريق، وتتحرك ناحية رابطة الفريق المنافس متخذة ثلاث مسارات: مسار علوي، ومسار أوسط، ومسار سفلي، وكل مسار محصن بثلاثة أبراج. ويتنافس كل فريق على إيصال توابعه لقاعدة الفريق المنافس ليدمر رابطته. غالباً ما تستغرق المباريات من 30 إلى 40 دقيقة لتدمير الرابطة، لكن يمكن أن يعلن فريق استسلامه بعد مرور 15 دقيقة.

أما نمط آرام هو لعب 5 ضد 5 بأبطال مختارين عشوائياً. وخريطة اللعب هاولينغ آبيس عبارة عن مسار ضيق وحيد يحتوي على أبراج ومانعَين ورابطتين. ويعتمد النمط على القتالات الجماعية المستمرة بين الفريقين بدلاً من التركيز على أن يطور كل لاعب من نفسه بشكل منفرد. وعلى الرغم من أنه يمكن أن يعود اللاعب إلى قاعدته، إلا أنه لا يستطيع أن يعيد ملأ صحته والمانا أو شراء الأغراض، إلا بعد أن يموت. تم إصدار آرام كنمط لعب رئيس في سبتمبتر من عام 2013. ورفضت ريوت غيمز أن تطلق نسخة مصنفة من آرام؛ لأنه نمط مبنى على العشوائية، ما يجعله غير مناسب للعب التنافسي.

بينما نمط تمفايت تاكتيكز، هو نمط قتال تلقائي صدر في 26 يونيو 2019م، ولا يوجد فيه أي تقنيات لعب مشابهة لليغ أوف ليجيندز. هذا النمط مبنى على تنافس ثمانية لاعبين، كل منهم يبني فريقًا قويًا؛ بهدف أن يكون آخر فريق صامد. يعتبر المطورون تيمفايت تاكتيكز لعبة مستقلة بذاتها، وإن شاركت تحديثات ليغ أوف ليجيندز وبعض من عناصرها. تيمفايت تاكتيكز متاحة أيضًا على أنظمة تشغيل الهاتف iOS وAndroid مع خاصية اللعب المشترك بين المنصات. وفي عام 2019م، صرحت ريوت غيمز بأن أكثر من 33 مليون شخص يلعبون تيمفايت تاكتيكز شهرياً.