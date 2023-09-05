عباقرة المملكة يحصدون ثلاث جوائز عالمية

البلاد ـ الرياض

أضاف فرسان المنتخب السعودي للمعلوماتية 3 جوائز عالمية إلى سجل الوطن العلمي،وذلك في أولمبياد المعلوماتية الدولي 2023،في دورته 35 المقامة حالياً في سيجيد عاصمة جمهورية المجر،وسط تنافس 360 طالباً وطالبة يمثلون 90 دولة حول العالم.

وحقق الطالب حميد الهذلي،في الصف الثاني الثانوي من تعليم الشرقية، الميدالية البرونزية،وحصل الطالب أديب الشهري،في الصف الثاني الثانوي من تعليم الشرقية،على شهادة تقدير،وشهادة مماثلة للطالب عيسى الموسى، في الصف الثاني الثانوي من تعليم الأحساء.

وأكد الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” الدكتورة آمال الهزاع،أن هذا التألق والإنجاز تحقق بتوفيق من الله تعالى،ثم بدعم القيادة الرشيدة؛لمواصلة المسير نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعزيز الثقة في القدرات والطاقات السعودية على المنافسة العالمية في مجال المعلوماتية، وبناء جيل مبدع قادر على التعامل بلغة علمية واستشراف المستقبل.



وقدَّمت الدكتورة الهزاع، جزيل الشكر والتقدير لمعالي وزير التعليم على دعمه مؤسسةَ “موهبة” وبرامجَها لاكتشاف ورعاية وتمكين الموهوبين السعوديين في مدارس التعليم العام،مضيفةً أن هذا الفوز جاء نتاج تعاون مثمر وبنَّاء بين”موهبة” والتعليم، وتجسيداً لهذه الشراكة الفاعلة،التي تنعكس إيجاباً على مجتمع الموهبة والإبداع في المملكة،وتتيح تقديم خدمات أكبر لرعاية وتدريب وتأهيل الموهوبين،وإيجاد بيئة محفزة للموهوبين والموهوبات من طلبة التعليم العام.



ويستهدف أولمبياد المعلوماتية الدولي،طلبة المرحلة الثانوية الموهوبين في مجال علم المعلوماتية على مستوى العالم، ويقام مرة كل عام ولمدة 8 أيام، وتقوم إحدى الدول سنوياً باستضافة المسابقة وإعداد الأسئلة النظرية والعملية،حيث يتم اختبار مهارات الطلاب مع حل المشكلات الحيوية في مختلف فروع علم المعلوماتية.

يذكر أن الأولمبياد الدولي للمعلوماتية أكبر مسابقة دولية سنوية في مجال المعلوماتية والأعرق في العالم،وتستهدف الطلاب دون سن العشرين،وهي مسابقة برمجة تنافسية لطلاب المدارس من المرحلة الثانوية،ويتنافس فيها الطلاب لصقل مهاراتهم المعلوماتية،من خلال تحليل المشكلات وتصميم الخوارزميات وهياكل البيانات والبرمجة والاختبار،وعلى كل متسابق التعامل مع ثلاث مهام،تتضمن مشكلات يتعين عليه حلها في غضون خمس ساعات.



وعقد أول أولمبياد للمعلوماتية على مستوى العالم في بلغاريا عام 1989م، برعاية اليونيسكو والاتحاد الدولي لمعالجة المعلومات،وكانت أولى مشاركات المملكة في عام 2019م، وهو واحد من أولمبيادات العلوم الدولية الخمسة التي يتم تنظيمها حول العالم،ومن أعرق مسابقات علوم الحاسب الآلي،كما يعد ثاني أكبر مسابقات الأولمبياد بعد أولمبياد الرياضيات الدولي من حيث عدد الدول المشاركة، ويتنافس الطلاب في المسابقة على أساس فردي،حيث تتاح المشاركة لأربعة طلاب فقط من كل دولة لتمثيلها في المنافسة الدولية.

الأولمبياد الدولي للمعلوماتية