تقدير خليجي لدور مملكة الإنسانية الكبير في اليمن

عدن – واس

اطّلع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، على المشاريع الإنسانية والإغاثية والتنموية التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن، وذلك خلال جولته على المعرض الذي تم فيه استعراض مشاريع وجهود المركز الإغاثية والإنسانية في اليمن، المقام في مستشفى عدن العام.

واستمع الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال فريق المركز لشرح موجز عن طبيعة المشاريع الإنمائية والإغاثية المنفذة في اليمن، التي بلغت 828 مشروعاً إنسانياً وإغاثياً شملت قطاعات الصحة، والأمن الغذائي والزراعي، والتعليم، والمياه والإصحاح البيئي، والأمن والحماية، ودعم وتنسيق العمليات الإنسانية، بتكلفة تتجاوز 4 مليارات دولار أمريكي.



كما أوضح فريق المركز أن المملكة العربية السعودية، دعمت اليمن منذ عقود في شتى المجالات، ومنها القطاع الصحي، حيث تم إنشاء مستشفى السلام عام 1982م في محافظة صعدة، وإنشاء المستشفى السعودي بمحافظة حجة عام 1992م وتزويدهما بأحدث الأجهزة الطبية، واعتماد موازنة سنوية تشغيلية لهما، حتى أصبحا مقصد المرضى من جميع محافظات اليمن، إضافة إلى دعم مختلف مؤسسات القطاع الصحي.

وأشاد الأمين لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، في تصريح صحفي بالدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية، من خلال تقديم جميع أوجه الدعم للشعب اليمني الشقيق في مختلف المجالات، عبر تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع الحيوية، التي كان لها الأثر الكبير في التخفيف من معاناة المحتاجين والمتضررين من أبناء الشعب اليمني.

دعم الأيتام

من جهة ثانية، التقى محافظ محافظة حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي بالمحافظة أمس، وفداً من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ووفداً من الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض” إنسان” حيث رأس وفد الجمعية مديرها العام محمد بن سعد المحارب. وقد بحث الجانبان خلال اللقاء إمكانية تنفيذ مشاريع مشتركة لدعم وتمكين فئة الأيتام في المحافظة؛ وفق إستراتيجية محددة بإشراف ومتابعة من مركز الملك سلمان للإغاثة.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة قد سلّم الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض “إنسان” في شهر يناير الماضي شهادة مزاولة الجمعية للنشاط الإنساني خارج المملكة، ويأتي ذلك في إطار سعي المركز لتحقيق التنسيق والتكامل المشترك بين مختلف مؤسسات الدولة؛ لدعم العمل التطوعي وخدمة الفئات المحتاجة في جميع دول العالم ذات الاحتياج، وفقًا لرؤية السعودية 2030 الثاقبة.

من جهة ثانية، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 120 طنًّا و800 كيلوغرام من السلال الغذائية في مديريات الغيضة، وحصوين، والمسيلة بمحافظة المهرة، استفاد منها 7.903 أفراد.

وفي باكستان، وزع المركز 95. 950 كيلوجرامًا من السلال الغذائية في منطقتي دادو بإقليم السند، وشيترال بإقليم خيبر بختون خوا، استفاد منها 7.070 فردًا من الفئات الأكثر ضعفًا واحتياجًا في المناطق المتضررة بالفيضانات، وذلك ضمن المشاريع الإغاثة والإنسانية المنفذة من المملكة ممثلة بالمركز، للوقوف مع الفئات الأكثر احتياجًا في باكستان.