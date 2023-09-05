الرياضة “بنزيمة” بالزي السعودي في حفل قرعة مونديال الأندية

هاني البشر- جدة

ظهر النجم الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم الاتحاد، وهو يرتدي الزي السعودي خلال حفل مراسم سحب قرعة كأس العالم للأندية ، التي تستضيفها السعودية، وتحديدًا في جدة خلال الفترة بين 12 إلى 22 ديسمبر المقبل. ويشارك في النسخة القادمة، 7 أندية؛ هي: الاتحاد بطل الدوري السعودي، وأوراوا ريد دياموندز بطل آسيا، والأهلي المصري بطل إفريقيا، وليون المكسيكي بطل الكونكاكاف، وأوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، ومانشستر سيتي بطل أوروبا، بجانب بطل أمريكا الجنوبية الذي لم يتحدد بعد. ويفتتح “الاتحاد” البطولة بمواجهة أوكلاند سيتي في الدور الأول يوم 12 ديسمبر، ويلعب الفائز من مواجهة الاتحاد وأوكلاند، ضد الأهلي في الدور الثاني، بينما يواجه أوراوا ريد دياموندز نظيره ليون المكسيكي في الدور نفسه. أما مانشستر سيتي وبطل أمريكا الجنوبية فيلعبان في مونديال الأندية، بدايةً من نصف النهائي، على أن يقام اللقاء النهائي يوم 22 ديسمبر.