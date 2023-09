بعد اعتزاله بأيام.. بوفون مديرًا لمنتخب إيطاليا

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC) الاثنين، عن تعيين أسطورة حراسة المرمى جيانلويجي بوفون في منصب المدير الإداري للمنتخب الإيطالي الأول.

بوفون (45 عامًا) اعتزل ممارسة كرة القدم قبل أيام، بعد عطاء دام 29 موسمَا متتاليًا مع أندية بارما ويوفنتوس الإيطاليين، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وسيعاون بوفون المدرب الجديد للمنتخب الإيطالي، لوتشيانو سباليتي، الذي ترك منصبه في نابولي، بعد أن قاده الموسم الماضي لإحراز الدوري.

وقال بوفون عن تعيينه كمدير للمنتخب الإيطالي: “أشكر رئيس الاتحاد وعائلة الأتزوري والمدرب على هذه الثقة، وجودي هنا مصدر فخر، وجعلني سعيدًا حقًا”.

لعب بوفون ما يقارب ألف مباراة في مسيرته مع الأندية المختلفة، لكن يظل أبرز إنجاز على الإطلاق هو الفوز بكأس العالم 2022 مع المنتخب الإيطالي.

Gianluigi Buffon: "We want to make our fans proud." 💙#Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/p13tW44Twn

— Italy ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri_En) September 4, 2023