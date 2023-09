برشلونة بصدد تجديد عقد المدرب تشافي هيرنانديز

قالت يومية ماركا (Marca) الإسبانية: إن إدارة نادي برشلونة قريبة من تجديد عقد المدرب تشافي هيرنانديز (44 عامًا) في الأسابيع القليلة المقبلة.

تشافي نجح في قيادة الـ(بلوغرانا) إلى حصد لقب الدوري الإسباني الموسم الماضي (2022-2023)، وهو أول لقب للنادي الكاتالوني منذ عام 2019.

التحق تشافي ببرشلونة في نوفمبر 2021، ويمتلك عقدًا يمتد إلى صيف 2024، وحسب وسائل إعلام، سيبرم المدرب الشاب تعاقدًا طويل الأمد.

خلال 93 مباراة أدراها تشافي كمدرب للبارسا، حقق نسبة انتصارات قاربت 62٪، وقاد الفريق إلى لقبي الدوري الإسباني والسوبر الإسباني.

Xavi Hernandez has reportedly reached an agreement with Barcelona to extend his contract until 2026. 🇪🇸🤝#PulseSportsNigeria pic.twitter.com/Ye1z7Tzunc

— Pulse Sports Nigeria (@PulseSportsNG) September 4, 2023