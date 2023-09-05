الرياضة

برشلونة بصدد تجديد عقد المدرب تشافي هيرنانديز

محمد ابو الوفاaccess_time20 / صفر / 1445 هـ       5 سبتمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق
برشلونة بصدد تجديد عقد المدرب تشافي هيرنانديز

قالت يومية ماركا (Marca) الإسبانية: إن إدارة نادي برشلونة قريبة من تجديد عقد المدرب تشافي هيرنانديز (44 عامًا) في الأسابيع القليلة المقبلة.

 

تشافي نجح في قيادة الـ(بلوغرانا) إلى حصد لقب الدوري الإسباني الموسم الماضي (2022-2023)، وهو أول لقب للنادي الكاتالوني منذ عام 2019.

 

التحق تشافي ببرشلونة في نوفمبر 2021، ويمتلك عقدًا يمتد إلى صيف 2024، وحسب وسائل إعلام، سيبرم المدرب الشاب تعاقدًا طويل الأمد.

 

خلال 93 مباراة أدراها تشافي كمدرب للبارسا، حقق نسبة انتصارات قاربت 62٪، وقاد الفريق إلى لقبي الدوري الإسباني والسوبر الإسباني.

 

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