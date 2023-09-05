الكشف عن شعار مونديال الأندية 2023

هاني البشر- جدة
كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء الاثنين، عن شعار كأس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها مدينة جدة في الفترة من 12 حتى 22 من ديسمبر المقبل.
وستقام نسخة مونديال الأندية2023 في المملكة العربية السعودية للمرة الأولى بمشاركة 7 أندية من مختلف قارات العالم.
وقد كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع “إكس” (تويتر سابقًا)، عن شعار كأس العالم للأندية، قائلًا: “من كورنيش جدة نعلن لكم عن شعار كأس العالم للأندية 2023، كونوا على الموعد غدًا( اليوم الثلاثاء) لنتعرف على مجريات القرعة”.