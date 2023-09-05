الرياضة

الكشف عن شعار مونديال الأندية 2023

صحيفة البلادaccess_time20 / صفر / 1445 هـ       5 سبتمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

هاني البشر- جدة
كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء الاثنين، عن شعار كأس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها مدينة جدة في الفترة من 12 حتى 22 من ديسمبر المقبل.

وستقام نسخة مونديال الأندية2023 في المملكة العربية السعودية للمرة الأولى بمشاركة 7 أندية من مختلف قارات العالم.

وقد كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع “إكس” (تويتر سابقًا)، عن شعار كأس العالم للأندية، قائلًا: “من كورنيش جدة نعلن لكم عن شعار كأس العالم للأندية 2023، كونوا على الموعد غدًا( اليوم الثلاثاء) لنتعرف على مجريات القرعة”.

 

وسيشارك في مونديال الأندية كل من” الأهلي المصري (بطل أفريقيا) ومانشستر سيتي الإنجليزي (بطل أوروبا) وأوكلاند سيتي النيوزيلندي (بطل أوقيانوسيا) وليون المكسيكي (بطل الكونكاف) وأوراوا ريد دايموندز الياباني (بطل آسيا)، إلى جانب نادي الاتحاد السعودي (المستضيف وبطل الدوري السعودي)، في حين لم يتعرف كأس العالم حتى الآن على بطل أمريكا الجنوبية، في انتظار نهاية مسابقة كوبا ليبرتادوريس.

وستقام مباريات بطولة العالم للأندية على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة”، وملعب “الأمير عبد الله الفيصل”.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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