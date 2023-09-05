الفنانة إيمان عبدالغني لـ”البلاد”: المشهد الفني في المملكة فاق الخيال

البلاد – حاتم العطرجي

قالت الفنانة إيمان عبدالغني إن المشهد الفني في المملكة العربية السعودية فاق الخيال وكل التوقعات مضيفة أنها في قمة سعادتها بمشاركتها في هذه الصورة الفنية الجميلة وسعيدة باستقبال الجمهور السعودي وحبهم لها.

وأوضحت إيمان في تصريح خاص لصحيفة البلاد أن أول لقاء مع الجمهور السعودي في موسم الرياض كان لقاء لا ينسى أبداً خصوصا عندما غنت أغنية مقادير لصوت الأرض الفنان الراحل طلال مداح ومن هنا كانت بدايه الإنطلاقة وحاله الحب بينها وبين من الجمهور السعودي

وتمنت الفنانة إيمان بأن تغني من كلمات معالي المستشار تركي آل الشيخ وخصوصا بأنه قدم أعمال مميزة باللهجة المصرية والخليجية وهذا حلم تتمنى تحقيقه

وأضافت بأنها تود بأن يكون هنالك دويتو تشارك فيه مع كبار نجوم الوطن في عمل فني كبير وضخم وكذلك أن يكون لها أغاني خاصة بها يحبها الجهور وتفضل عايشة في وجدانهم