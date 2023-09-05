الجبلين يترقب الهلال.. ويشكر المعجل

انضمام الثنائي أبوليلى ومسعود لمنتخبي بلادهما

حائل- خالد الحامد

استغلالاً لفترة التوقف الدولية، منح مدرب فريق الجبلين الأول لكرة القدم الفرنسي دينيس لافاني لاعبيه إجازة لمدة أربعة أيام، على أن يعاود الفريق تدريباته يوم الجمعة القادم استعداداً لاستئناف منافسات دوري يلو للمحترفين؛ حيث يلاقي الفيصلي في 14 سبتمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة، التي يحتل فيها الفريق صدارة الفرق بمشاركة العربي بفارق الأهداف، قبل مواجهة الهلال المرتقبة ضمن منافسات كأس الملك في 25 من سبتمبر في حائل.

إلى ذلك، انضم الثنائي الحارس الأردني يزيد أبوليلى، والمهاجم الكيني جمعة مسعود لمنتخبي بلادهما للمشاركة في أيام الفيفا، بعد أن تجاوز الكيني مرحلة العلاج والتأهيل وظروف وفاة والدته مؤخراً، التي منعته من المشاركة مع الفريق في الجولات الماضية.كما يواصل لاعب الفريق ريان الحربي برنامجه العلاجي الذي يمتد لأسبوعين قادمين.

من جهتها، قدمت إدارة النادي جزيل شكرها وتقديرها لعضو شرف النادي ورئيسه السابق، فايز المعجل نظير تكفله بـ50% من مكافآت فوز الفريق الأول أمام شقيقه هجر، وذلك استمراراً لوقوفه الدائم ودعمه المتواصل الذي بدأه مطلع الموسم بالتكفل الكامل بمصاريف معسكر الفريق الإعدادي الذي أقامه في مصر.