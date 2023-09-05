المحليات

“التخصصات الصحية” تحصل على شهادة “الجودة في أمان الاختبارات”

صحيفة البلادaccess_time20 / صفر / 1445 هـ       5 سبتمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

حصلت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية على “ختم كافيون للجودة” وهي الجهة الوحيدة المانحة للشهادة في مجال أمن الاختبارات في العالم.

ويأتي حصول الهيئة على هذه الشهادة بعد استيفائها جميع المعايير الخاصة بسرية وأمان الاختبارات والتي تمثلت في أكثر من 15 معياراً، حيث حصلت على إثرها على هذه الشهادة من كافيون العالمية والتي تُعد علامة تقدير مرموقة تُمنح لمنظمات الاختبارات التي تُطبق أفضل ممارسات وسياسات وعمليات أمن الاختبارات، كما تُظهر التزام المنظمة المستمر بضمان صحة نتائج اختباراتها.

وتعمل الهيئة على تطبيق أعلى معايير الجودة والتحسين المستمر في أمن المعلومات الخاصة باختباراتها، حرصاً منها على استدامة مستوى وجودة الاختبارات في جميع التخصصات، بما ينعكس على جودة أعضاء الهيئة من الممارسين الصحيين ويحقق سلامة المرضى.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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