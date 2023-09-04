وقف «داركم» يستضيف المرضى النفسيين وفاقدي المأوى

عبدالهادي المالكي-جدة

تُعنى الهيئة العامة للأوقاف بتنظيم الأوقاف، والمحافظة عليها، وتطويرها، وتنميتها، بما يحقق شروط واقفيها، ويعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وفقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة.

ويعد وقف داركم لرعاية المرضى النفسيين وفاقدي المأوى الأول من نوعه في المملكة، حيث أعلن عن إطلاق 11 معملاً تدريبيًا متنوعًا لتدريب وتأهيل النزلاء ودفعهم للاندماج مع المجتمع.



من جهته قال الرئيس التنفيذي للوقف ملاك محمد باعيسى،”وقف داركم وقف خيري تم إنشاؤه في عام 2020م لرعاية النفسيين وفاقدي المأوى من المشردين في الشوارع والموجودين في الصحة النفسية او بعض الحالات التي يصعب على الاهل تقبلها لصعوبة التعامل معها فيقوم الوقف باستقبال الحالات ببرامج تأهيلية تشمل العلاج النفسي والاجتماعي وبالعمل والتأهيل بالرياضة وكذلك بالبرامج الدينية كتحفيظ القرآن الكريم والسنة النبوية”.



وإستطرد بقوله : “كما نطلق على المرضى النفسيين لدينا ضيوف وطريقة استقطابهم للوقف عن طريق الاتصالات التي نتلقاها عن وجود بعض الحالات في الشارع ونطلب من المتصل تبليغ الشرطة والهلال الأحمر حتى تذهب الحالة الى الصحة النفسية ويتم تقييمها وهناك حالات تأتينا من المستشفى مباشرة حيث لدينا اتفاقية مع مستشفى الصحة النفسية سواء بالمستشفى او الأقسام النفسية بالمستشفيات الأخرى ويتواصلون معنا ويبلغوننا بان لديهم مرضى نفسيين لم يأتوا أهلهم لاستلامهم او ليس لديهم مأوى وبعد استقرار حالتها يأتي دورنا في استقبال الحالة ولدينا تعاون مع الصحة النفسية من ناحية توفير الادوية اللازمة للمرضى ودورنا نحن في الرعاية والاهتمام بالمريض بشرط ان تكون حالة مستقرة غير عدوانية مصروف لها العلاج وهناك الطب المنزلي بالمستشفى يأتون الينا كل شهر عبارة عن فريق طبي يقوم بإعطاء المرضى الابر والأدوية اللازمة



وأضاف : بلغ عدد الحالات لدينا حتى الان 116 حالة والمبنى يتسع من 250 الى 300 حالة ولكن سنكتفي بالعدد من 180 الى 200 حالة بالرغم من ان المبنى كبير الا اننا وجدنا ان التكدس ليس في صالحنا ولا في صالح المرضى، بالإضافة الى الفروع التي سيتم افتتاحها في جده ستخفف من الضغط على هذا المقر .

بالنسبة للفئة العمرية، نحن نستقبل، من 17 – 64 سنة ويتم تصنيف الضيف، حسب حالته وشدة المرض عندنا سبعة مستويات من 1-5 تعتبر حالة مستقرة و6-7 تعتبر حالة شديدة تحتاج اشراف طبي مباشر والحالات الباقية رعاية وتوفير حياة كريمة بالنسبة لقسم السيدات تمنينا أن نفتح في جدة ولكن لم نجد المكان المناسب ، وإن شاء الله إذا تم افتتاح فرع مكة المكرمة سيكون هناك قسم للنساء وحالياً موجود قسم نساء مع قسم الرجال في فرع عنيزة بالقصيم والذي سيفتتح قريباً.



بالنسبة للدعم فهو يأتينا من قطاع الاعمال والتجارة، كما لدينا شراكات مع عدة جهات فهناك جهات تقدم الملابس، بالإضافة الى أن هناك بعض التبرعات الفردية من أكل وملابس ولكن لا تغطي الكم الهائل من الطلبات، كما أن هناك مصانع تقدم لنا الدعم .

يذكر أن هناك قاعة محاضرات، يتدرب فيها الاخصائيين القادمين من الجامعات خلال دراستهم السنة في الأخيرة من التخصص قبل التخرج وهي مجهزة بكل احتياجات القاعة التدريبية ولكون لدينا شراكة مع جامعة جدة فقد أطلقنا على القاعة اسم قاعة “جامعة جدة ” التدريبية

أما في قسم ورش الانتاج ، فإن المرضى يقومون بالأعمال الخشبية والحرف اليدوية مثل عمل المنمنمات واعمال مصغرة بالخشب لرواشين جدة والابواب وعلب السبح وفواصل الكتب وعمل المسابح ابتداء من اختيار حبوب السبحة وانتهاء بتنظيمها.