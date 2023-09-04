موسم صيد الروبيان.. “البيئة” تقدم أفضل الخدمات لصيادي”فاكهة البحر”

البلاد- ياسر خليل

أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة بالانابة المهندس وليد بن ابراهيم ال دغيس بأن الفرع يبذل قصارى جهده لتقديم أفضل وأرقى الخدمات للصيادين من خلال أتمتة معظم الخدمات وذلك تسهيلًا عليهم، والتقديم عليها عبر منصة نما التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وبين ” ال دغيس” بأن مكتب خدمات الصيادين على أتم الاستعداد والجاهزية لاستقبال طلبات الصيادين وتجديد رخص الصيد بجميع فئاتها، واستبدال نوع رخص الصيد من صيد أسماك إلى صيد روبيان وتجديد قوارب الصيد، وباقي الأقسام المختصة مثل مراقبة أدوات الصيد ومقاس فتحات الشباك ونوعها، وقسم الإحصاء لاستقبال قوارب الصيد المحملة بالروبيان لأخذ الإحصائيات عن كميات المصيد من الروبيان والأسماك المصاحبة لها.



وأكد ” ال دغيس” ، أن جميع قوارب الصيد بجميع فئاتها مسموح لها بتحويل رخص الصيد من أسماك إلى روبيان أو العكس، مضيفًا أن الموسم الماضي لا يوجد رخص صيد للقوارب الصغيرة حيث كان بإمكانها صيد الأسماك والروبيان في أي وقت تشاء، أما في هذا الموسم فقد صدر قرار بوجوب حمل القارب الصغير لرخصة صيد الروبيان في حال رغبته بصيد الروبيان

وأكد “ال دغيس ” استمرار وتكثيف الجولات الرقابية للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية بالمنطقة، حفاظًا على الثروات المائية الحية، شاكرًا تعاون حرس الحدود في ضبط المخالفين لمنع الإضرار بالبيئة البحرية.



من جهته اوضح مدير وحدة الثروة السمكية بجدة المهندس إبراهيم المالكي ان موسم صيد الروبيان على سواحل البحر الاحمر بدأ يوم 1سبتمبر و ينتهي في يوم 31 مارس من عام 2024م ويستمر لمده سبعه اشهر ، وذلك بعد حظر استمر لمدة 5 أشهر ، ويأتي ذلك للحفاظ عل مخزون الروبيان الاستراتيجي واستدامته واعطاءه فرصه للتكاثر خلال فترة الحظر .

واوضح ” المالكي ” انه سمح مؤخرا لاصحاب القوارب الصغيرة بصيد الروبيان وكان سابقا لا يسمح الا لاصحاب القوارب الصناعية الكبيرة ، لذلك ندعو الصيادين بالالتزام بالانظمه والقوانين الخاصه بكميه الصيد الجانبي التي تقدر باربع صناديق 120 كيلو جرام تقريبا .



حيث يجب على الصيادين عدم تجاوزها وايضا الالتزام بفتحه عين الشبكه في كيس الجمع بحيث لا تتجاوز 2 بوصه او 5 سم تقريبا لكي لا يكونوا عرضه للعقوبات الخاصة بنظام الزراعة .

وأشار إلى أن الوزارة تواصل جهودها مع جميع الجهات ذات العلاقة لضبط مخالفي أنظمة الصيد البحري واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة حيث ينفذ موظفي الثروة السمكيه خلال الايام الماضية جولات رقابية على قوارب صيد الروبيان مع الجهات ذات العلاقة للتاكد من سلامه الشباك ونظاميتها والتاكد من اماكن حفظ الروبيان وسلامتها ، والتاكد من عدم وجود وسائل صيد اخرى على قوارب صيد الربيان وذلك حسب نظام الزراعة الذي يسعى للحفاظ على ثروات المملكة القومية المائية.