مركز الملك سلمان للإغاثة: سلال غذائية لليمن ومياه شرب للصومال

البلاد – الرياض

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 227 طنًا و161 كيلوجرامًا من السلال الغذائية في مديريتي الخوخة وحيس بمحافظة الحديدة، استفاد منها 14.861 فردًا من الفئات الأشد احتياجًا، ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية للمتضررين في اليمن للعام 2023م.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية التي تقدمها المملكة، عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة في مختلف الدول والشعوب ذات الاحتياج حول العالم دون تمييز.

وفي الصومال، وقَّع المركز اتفاقية تعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني؛ لتوفير المياه الصالحة للشرب من خلال حفر وإعادة تأهيل عدة آبار ارتوازية تعمل بالطاقة الشمسية للمجتمعات المتضررة من الجفاف، وذلك بقيمة 5 ملايين دولار، وقد وقَّع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، في مقر المركز بالرياض.

وأوضح مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله بن صالح المعلم، أنه سيجري بموجب الاتفاقية حفر 24 بئر مياه ارتوازيًا عالي الإنتاجية بملحقاتها المختلفة هناك، وإعادة تأهيل 20 بئرًا ارتوازيًّا، إلى جانب زيادة فرص حصول المستفيدين ومواشيهم على المياه النظيفة، وستسهم في الحدّ من آثار الجفاف والتخفيف من توابعه، وسيستفيد من المشروع أكثر من مليون فرد.

وتطرَّق المعلم للمشاريع الإغاثية والإنسانية التي نفذتها المملكة في الصومال، البالغة قيمتها أكثر من 400 مليون دولار أمريكي، مبينًا أن المركز في الآونة الأخيرة نفذ مشاريع بقيمة 190 مليون دولار في العديد من المجالات الإنسانية.