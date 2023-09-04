رئيس نابولي يحسم مستقبل فيكتور أوسيمين

قال رئيس نادي نابولي الإيطالي، أورييلو دي لورينتس، اليوم الاثنين: إن مهاجمه الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين (24 عامًا) لن يغادر النادي هذا الصيف (2023).

وبات أوسيمين مطمعًا لأندية أوروبية وعالمية مؤخّرًا، بعد أن قاد نابولي لحصد لقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي، كما توّج هدًافًا للمسابقة بـ26 هدفًا.

وأوضح لورينتس في تصريحات لمنصّة كالتشيو ميركاتو (Calcio Mercato) الإيطالية، أن العروض التي وصلت، لا يمكن أن تشتري سوى قدم واحدة من أوسيمين.

انضم أوسيمين إلى الـ(بارتينوبي) صيف 2020 قادمًا من ليل مقابل 78 مليون يورو، وقدّم مع النادي الجنوبي مستويات مميزة مُسجّلًا 62 هدفًا من 104 مباراة.

شاهد كل أهداف أوسيمين مع نابولي (2022-2023)