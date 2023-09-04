الرياضة ديوكوفيتش يتأهل لربع نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

أيمن علي محمد- جدة

تأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى ربع نهائي بطولة أمريكا المفتوحة بالفوز على الكرواتي بورنا جويو. جاء الفوز بواقع 6-2 و7-5 و6-4 بعد مباراة استغرقت ساعتين و26 دقيقة. وهذه هي المرة الـ 13 التي يصل فيها ديوكوفيتش إلى ربع نهائي فلاشينج ميدوز. وكان الفوز هذه المرة سهلًا، وليس كما حدث في الدور السابق أمام مواطنه لاسلو ديري حين اضطر ديوكوفيتش إلى قلب تأخره (0-2) إلى فوز (3-2). وعن مواجهة جويو، قال ديوكوفيتش بعد المباراة: “يتميز بضربات قوية، وبإرساله. إنها أسلحة كبيرة.. يتحرك جيدًا على الرغم من قامته الكبيرة”. وواصل: ” إن تحييد إرسال الخصم، كان كلمة السر في الفوز، معربًا عن شعوره بالسعادة لأنه أنهى المباراة في 3 مجموعات”. وسيواجه ديكوفيتش في الدور المقبل اللاعب الأمريكي تيلور فريتز، بطل إنديان ويلز في 2022.