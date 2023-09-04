حملة لتطعيم الأليفة والعناية بها ورعايتها وتغذيتها

البلاد- ياسر خليل

نظم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة فعالية تطعيم الحيوانات الأليفة” والعناية بها ” في “ايه مول” بهدف توعية المجتمع بأهمية الرفق بالحيوانات، وإرشاد أصحاب الحيوانات الأليفة إلى طرق التعامل معها ونظافتها وطعامها .



وفي التفاصيل، أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة المهندس عادل بن مطلق الشيخ ان برنامج فعالية تطعيم الحيوانات الأليفة” والعناية بها ” يتضمن : توعية المربين بكيفية رعاية وتغذية الحيوانات الأليفة وأهم الأمراض التي تصيبها وكيفية الوقاية منها ، بالاضافة الى تطعيم الحيوانات الأليفة ضد الأمراض الوبائية.

وعمل سونار للحالات المرضية. وتقديم خدمات grooming وهي خدمة النظافة والتشذيب للحيوانات الأليفة وذلك بالتعاون مع بعض جهات القطاع الخاص.

واستهدفت الحملة جميع شرائح المجتمع من الأسرة والأطفال والمهتمين بالرفق بالحيوان والاختصاصيين في مجالات البيئة والثروة الحيوانية.