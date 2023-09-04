توجهم الأمير فهد بن جلوي.. رمزان سعوديان في ختام الـ “جذاع”

متابعة – هاني البشر

تّوج صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، رئيس الاتحاد السعودي للهجن الفائزين برموز وجوائز مهرجان ولي العهد للهجن لفئة الـ “جذاع” قعدان- مفتوح، وذلك ضمن المرحلة الختامية من المهرجان والمقام حالياً على أرض ميدان الطائف التاريخي.

وذهب لقب الشوطين الثاني والرابع للسعودية، حيث خطفت المطية “رعاب” لمالكها صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود رمز الشوط الثاني والرئيس بتوقيت 7:32.671 دقيقة ضمن الأشواط المسائية، فيما حققت المطية “غيث” لمالكها عاطف عطية القرشي لقب الشوط الرابع، إضافة لتحقيقها التوقيت الأفضل في المنافسة والبالغ 7:28.245 دقيقة.

كما ذهب لقب الشوطين الأول والثالث للإمارات، عقب تحقيق المطية “الشاهينية” المملوكة لهجن العاصفة لقب الشوط الأول بتوقيت بلغ 7:32.473 دقيقة، والمطية “منحاف” لمالكها حمد محمد العامري لقب الشوط الثالث بتوقيت بلغ 7:30.637 دقيقة.

وتنافست 116 مطية في أشواط الرموز الأربعة، وجوائزها البالغة 4.4 مليون ريال، بينما خاضت هجن فئة كاملة 40 شوطًا بمشاركة 530 مطية، قطعت من خلالها المطايا 400 كيلو متر، مسافة كل شوط (5 كيلو مترات) على مدار يومين خلال فترتين، وبلغ إجمالي جوائز الأشواط 7.59 مليون ريال.