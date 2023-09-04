تشيز كيك التوت البري بطبقة المربي وبسكويت الشوكولاتة بدون فرن

يعتبر التوت البري مفيدًا بشكل خاص للنساء اللائي يعانين عادة من نقص في العناصر الغذائية والفيتامينات مع تقدمهن في العمر

المقادير اللازمة

300 جرام بسكويت بالشوكولاتة

ملعقة كبيرة كاكاو داكن بدون سكر

120 جرام زبدة مذوبة

2 ملعقة كبيرة زبادي يوناني

كوب كريمة خفق

400 جرام جبن كريمي

كوب سكر بودرة

كوب مربي توت بري

توت بري للتزيين

طريقة العمل

يطحن البسكويت والكاكاو والزبدة معاً حتي ينعم

يفرد في قالب تشيز كيك مع رفعه لجوانب الصينية

يترك بالثلاجة حتي يبرد

بوعاء منفصل تخفق الكريمة والجبنة والزبادي والسكر معاً حتي تتماسك

نحضر قالب التشيز كيك من الثلاجة

تفرد طبقة من نصف كوب مربي التوت البري اعلي البسكويت

ثم يوضع نصف طبقة الجبن

ثم باقي نصف كوب المربي

ثم طبقة الكريمة والجبن المتبقية

تترك بالثلاجة حتي تتماسك تماماً وتبرد

تخرج وتقدم مع التوت البري