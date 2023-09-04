تشيز كيك التوت البري بطبقة المربي وبسكويت الشوكولاتة بدون فرن

يعتبر التوت البري مفيدًا بشكل خاص للنساء اللائي يعانين عادة من نقص في العناصر الغذائية والفيتامينات مع تقدمهن في العمر
المقادير اللازمة
300 جرام بسكويت بالشوكولاتة
ملعقة كبيرة كاكاو داكن بدون سكر
120 جرام زبدة مذوبة
2 ملعقة كبيرة زبادي يوناني
كوب كريمة خفق
400 جرام جبن كريمي
كوب سكر بودرة
كوب مربي توت بري
توت بري للتزيين
طريقة العمل
يطحن البسكويت والكاكاو والزبدة معاً حتي ينعم
يفرد في قالب تشيز كيك مع رفعه لجوانب الصينية
يترك بالثلاجة حتي يبرد
بوعاء منفصل تخفق الكريمة والجبنة والزبادي والسكر معاً حتي تتماسك
نحضر قالب التشيز كيك من الثلاجة
تفرد طبقة من نصف كوب مربي التوت البري اعلي البسكويت
ثم يوضع نصف طبقة الجبن
ثم باقي نصف كوب المربي
ثم طبقة الكريمة والجبن المتبقية
تترك بالثلاجة حتي تتماسك تماماً وتبرد
تخرج وتقدم مع التوت البري