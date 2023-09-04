تجربة «تشجير السعودية» أمام المنتدى الدولي بالصين

الرياض – واس

شارك وفدٌ من المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر برئاسة رئيس المركز الدكتور خالد بن عبدالله العبدالقادر، على مدى يومين، في فعاليات منتدى كوبوتشي الدولي للتصحر، في مدينة أوردوس بمنطقة منغوليا الداخلية في جمهورية الصين الشعبية.

وخلال جلسة بعنوان “منتدى العلماء حول الترميم الشامل للجبال والأنهار والغابات والأراضي الزراعية والبحيرات والمراعي والصحاري”، قدّم المشرف العام على دراسات “السعودية الخضراء” في المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر المهندس أحمد العنزي، عرضًا عن: “تشجير السعودية لمكافحة التصحر”.

وعلى هامش المنتدى التقى الوفد بعددٍ من المسؤولين الدوليين؛ لتعزيز التعاون والاطلاع على الخبرات في مجال الاستزراع والتشجير والجهود في تنمية الغطاء النباتي، كما زار الوفد عددًا من المراكز والمعاهد المتخصصة في هذا المجال، ووقف على بعض المشاريع النموذجية التي يمكن الاستفادة منها.

والتقى فريق المركز بنائب الأمين العام التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر السيدة أندريا ميزا ميرولو، حيث جرى استعراض جهود المملكة في مشروع إجراء الدراسات لزراعة 10 مليارات شجرة.