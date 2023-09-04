“المساحة الجيولوجية” تحقق انجازاً عالمياً

جدة : البلاد

حققت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية انجازاً عالمياً جديداً, بحصولها على شهادة التصنيف العالمي كأفضل ممارسة من نوع 4 نجوم “IBPC”, ضمن مشاركة الهيئة في المسابقة الدولية التاسعة لأفضل ممارسات لعام 2023؛ ومقرها نيوزيلندا عبر مشروع المنصة الرقمية للمخاطر الجيولوجية “رواسي” التي تم اطلاقها منتصف هذا العام 2023م.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل, أن الإنجاز الجديد يضاف إلى إنجازات الهيئة السابقة, والذي عملت من خلاله على إبراز جهودها في تطوير مخرجاتها العلمية والبحثية ورقمنتها, بما يتماشى مع المقارنات المرجعية العالمية ويخدم المجتمع والباحثين.

ونوه أبا الخيل، أن هذا التميز الذي حققته الهيئة, جاء نتيجة لبذل الجهد والعمل الدؤوب من قبل كوادرها الوطنية، ولم يكن هذا الإنجاز هو الأول للهيئة، فهو جزء لا يتجزأ لفيض من انجازاتها على المستويين الإقليمي والعالمي.